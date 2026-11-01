Thi công Metro giữa lòng đô thị: Cần hài hòa tiến độ và đời sống dân sinh

Tiết diện mặt đường tại nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám-Nguyễn Thị Minh Khai ngày càng thu hẹp để phục vụ thi công tuyến Metro 2 (Bến Thành-Tham Lương) khiến việc lưu thông vào giờ cao điểm rất hạn chế. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

“Bóp hẹp” các tuyến đường có mật độ lưu thông cao

Khi phạm vi thi công tiếp tục mở rộng, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm tiến độ công trình, mà còn phải tổ chức thi công khoa học, giảm thiểu thời gian chiếm dụng mặt đường và hạn chế những tác động kéo dài đến đời sống dân sinh.

Theo thông tin công bố của Sở Xây dựng và Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố, từ ngày 10/10 trở đi, Thành phố bắt đầu điều chỉnh giao thông tại nhiều tuyến đường để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương). Trong đó có việc phân luồng xảy ra hầu hết tại các tuyến đường trung tâm: Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Sương Nguyệt Ánh, Bùi Thị Xuân và khu vực nút giao quan trọng như Nguyễn Thị Minh Khai-Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh-Cộng Hòa, Trường Chinh-Chế Lan Viên.

Đây không đơn thuần là việc thay đổi một vài biển báo giao thông mà thành phố đang phải tổ chức lại dòng phương tiện trên những tuyến đường vốn có mật độ lưu thông cao, trong khi mặt bằng dành cho thi công các nhà ga ngầm của tuyến Metro số 2 lại bị giới hạn.

Khi hàng rào công trường chiếm dụng một phần đáng kể mặt đường, số làn xe bị thu hẹp, nhất là vào giờ cao điểm dòng phương tiện nhích từng chút một để lưu thông đi lại. Đặc biệt, tại các nút giao như Cách Mạng Tháng Tám-Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu-Cách Mạng Tháng Tám thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm buổi chiều do phương tiện từ nhiều hướng dồn về hai trục lưu thông chính này từ đó hình thành điểm nghẽn.

Rào chắn thi công khu vực nhà ga ngầm Phạm Văn Bạch tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Ông Lê Văn Nam, tài xế chạy ô-tô cho hãng xe công nghệ cho hay, từ khi thành phố phân luồng tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai 1 chiều lưu thông từ đường Cao Thắng đến Trương Định tôi tránh nhận các cuốc xe chạy vào đoạn này vì dễ bị ùn tắc.

Đồng thời để mở lối thoát mới cũng như tạo một hướng lưu thông thay thế, đơn vị thi công dự án Metro 2 cùng Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lựa chọn phương án cho lưu thông 2 chiều đối với xe hai bánh trên tuyến đường Võ Văn Tần (từ Hồ Con Rùa đến đoạn giao Võ Văn Tần-Cách Mạng Tháng Tám). Giải pháp phân luồng này được người lưu thông đánh giá hợp lý, khoa học, giúp tình hình đi lại bớt ùn ứ hơn.

Tại đường Trường Chinh, đoạn từ Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa, mặt đường hướng vào trung tâm cũng bị thu hẹp từ 5 làn xuống còn khoảng 3,5 làn từ ngày 15/10 khi thành phố tổ chức phân luồng. Thành phố đã điều chỉnh dải phân cách và số làn xe theo từng khung giờ để tăng khả năng lưu thông. Đây là giải pháp đáng chú ý, cho thấy phương án tổ chức giao thông cần được điều chỉnh theo tình hình thực tế thay vì duy trì cứng nhắc trong suốt thời gian thi công.

Hàng rào công trường và nỗi lo sinh kế!

Thực tế việc mở rộng phạm vi thi công công trình khiến nhiều chủ hộ kinh doanh có cửa hàng buôn bán nằm ngay vị trí mặt đường, khu vực công trình tổ chức thi công hết sức lo lắng vì hiệu quả kinh doanh giảm sút, nhất là việc thi công dự báo sẽ kéo dài nhiều năm tại các công trình trọng điểm.

Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, nhiều cửa hàng vốn có lợi thế mặt tiền thuận tiện cho khách hàng mua sắm và sử dụng dịch vụ, nay phải hoạt động trong điều kiện hoàn toàn khác. Hàng rào công trường dựng sát mặt tiền khiến bảng hiệu bị che khuất, lối ra vào bị thu hẹp, khách hàng khó tiếp cận. Một số cửa hàng phải tìm cách chuyển vị trí kinh doanh, đẩy mạnh bán hàng trực tuyến hoặc giao hàng tận nơi để duy trì hoạt động.

Ông Cao Trường, chủ hiệu ảnh Nguyễn Kỳ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, cho biết lượng khách của cửa hàng giảm hơn 90% sau khi hàng rào công trình Metro được dựng lên, nhất là phạm vi thi công mở rộng hết 2/3 mặt đường. Trong khi đó, giá thuê mặt bằng trước đây gần 40 triệu đồng/tháng, tạo áp lực rất lớn đối với việc duy trì hoạt động kinh doanh.

Một nhân viên cửa hàng chè bưởi Vĩnh Long, nằm ngay góc Nguyễn Thị Minh Khai- Cách Mạng Tháng Tám lo lắng: “Giờ tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai chỗ thi công công trình metro vừa phân luồng 1 chiều vừa đào xới ngày đêm nên nửa tháng nay rất ít khách ghé vô. Nghe đâu tuyến này làm 3,4 năm thì việc kinh doanh không khỏi bị ảnh hưởng”.

Đặc biệt, ngày 28/10, ghi nhận tại khu vực công viên Lê Thị Riêng cho thấy toàn bộ mặt đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ Trường Sơn đến Bắc Hải, đã được rào chắn phục vụ thi công nhà ga Lê Thị Riêng của tuyến Metro 2. Thành phố phải mở đường tạm phía trước công viên để phương tiện lưu thông hai chiều. Theo phương án được công bố, giai đoạn 2 thi công nhà ga sẽ chiếm dụng đoạn đường này gần ba năm.

Điều chỉnh lưu thông 1 chiều trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn giao với đường Bà Huyện Thanh Quan. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Metro số 2 là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường sắt đô thị này sẽ góp phần mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, giảm áp lực phương tiện cá nhân và tạo động lực phát triển đô thị dọc hành lang tuyến. Do đó, những bất tiện phát sinh trong quá trình thi công cần được nhìn nhận trong tổng thể lợi ích lâu dài mà công trình mang lại. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc có thể xem nhẹ những tác động trước mắt đối với người dân.

Ông Vũ Văn Vịnh, Phó Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo phương án thi công, nhiều nhà ga trên tuyến sẽ triển khai theo 5 giai đoạn, dự kiến hơn ba năm. Tuy nhiên suốt quá trình thi công, phạm vi công trường sẽ điều chỉnh qua từng giai đoạn, kết hợp bố trí đường tránh phục vụ xe chạy. Rào chắn cũng không cố định hơn ba năm mà luân phiên dịch chuyển giữa hai bên đường theo tiến độ triển khai từng hạng mục.

Theo ông Vịnh, việc thi công đồng loạt khó tránh khỏi gây ảnh hưởng đi lại, kinh doanh của người dân, nhưng đây là dự án trọng điểm nên mong nhận được chia sẻ để đẩy nhanh tiến độ. Các đơn vị sẽ phối hợp điều tiết giao thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng người dân.