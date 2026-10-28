Thi công không rào chắn, dân 'lãnh đủ' bụi đường

Thời gian qua, bất cập trong công tác thi công cầu Nghĩa Tự và đường dẫn (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) thuộc Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò gây ra nhiều bức xúc cho người dân sinh sống xung quanh và người tham gia giao thông.

Cách đây 3 tháng, công trình cầu Nghĩa Tự và đường dẫn đã được nối lại thi công sau thời gian dài “đắp chiếu”.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Nghĩa Tự được UBND tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) phê duyệt tháng 3/2022. Cầu bắc qua sông Cổ Cò với tổng mức đầu tư 315 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 131 tỷ đồng.

Công trình có tổng chiều dài hơn 1.072m, trong đó chiều dài cầu 189,2m, quy mô vĩnh cửu với tuổi thọ thiết kế 100 năm. Tĩnh không thông thuyền sông Cổ Cò cấp IV.

Nguồn vốn đầu tư lấy từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2025. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng). Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông Thái Sơn phụ trách thi công. Mục tiêu dự án là hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Dự án từng rơi vào trạng thái “đắp chiếu” suốt thời gian dài, dẫn tới chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết tái định cư. Hồi tháng 7 vừa qua, nhà thầu đã bắt tay triển khai thi công lan can cầu, đồng thời thực hiện san lấp mặt bằng để hoàn thiện đường dẫn. Dự kiến cầu Nghĩa Tự và đường dẫn sẽ thông xe kỹ thuật tháng 11/2026, nghiệm thu đưa vào sử dụng chậm nhất trong tháng 6/2027.

Đoạn đường dẫn phía bờ Tây cầu Nghĩa Tự được lắp đặt hệ thống rào chắn tương đối bài bản.

Tuy nhiên, kể từ ngày nối lại việc thi công, bất cập trong công tác thi công đường dẫn đang gây ra nhiều bức xúc cho người dân sinh sống xung quanh và người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận thực tế của PV Báo điện tử VTC News, tại công trường đường dẫn cầu Nghĩa Tự cho thấy một hình ảnh vô cùng nghịch lý và bất hợp lý trong cách quản lý thi công của đơn vị nhà thầu.

Cụ thể, đoạn đường dẫn phía bờ Tây cầu Nghĩa Tự được lắp đặt hệ thống rào chắn tương đối bài bản, với việc dựng những tấm tôn giúp khoanh vùng khu vực thi công, hạn chế bụi bẩn và các nguy cơ mất an toàn giao thông cho khu vực xung quanh. Trong khi khoảng 50m đoạn đường dẫn phía bờ Đông chỉ được giăng sợi dây, hoàn toàn thiếu vắng các biện pháp che chắn, rào chắn bảo vệ.

Chính sự “trống huếch trống hoác” ở đoạn đường dẫn phía bờ Đông cầu Nghĩa Tự đã biến khu vực này thành nguồn phát tán ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bụi đất, cát và vật liệu xây dựng từ công trường theo gió cuốn tung bay mù mịt khiến các nhà dân lân cận luôn trong trạng thái “cửa đóng then cài”.

Đoạn đường dẫn phía bờ Đông thiếu vắng biện pháp rào chắn bảo vệ.

“Công trình cầu Nghĩa Tự và đường dẫn nằm trên tuyến Tỉnh lộ 607B, có mật độ xe cộ rất đông, đặc biệt xe tải chở vật liệu chạy rầm rập cả ngày. Không chỉ gây ô nhiễm không khí cho các hộ dân lân cận, việc thi công đường dẫn không rào chắn còn tiềm ẩn mối đe dọa với người tham gia giao thông khi đất từ công trường gặp mưa lớn sẽ dễ sạt trượt xuống lòng đường.

Điều đáng nói, khu vực thi công gần ngay sát trường học nên phụ huynh rất lo lắng mỗi khi con em mình đến trường” - anh N.P.T. - một người dân sống gần công trình cầu Nghĩa Tự - nói.

Ngày 27/10, trả lời PV Báo điện tử VTC News, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho hay đã nắm thông tin vụ việc và sẽ yêu cầu đơn vị nhà thầu khẩn trương dựng rào chắn để hạn chế ô nhiễm, đồng thời đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.