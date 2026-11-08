Thiết bị xe máy tiến hành thi công khoan cọc nhồi đầu tiên công trình cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo ông Trương Đình Hiếu, Trưởng Phòng Quản lý dự án 1 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, trong đợt này, các nhà thầu tập trung huy động xe máy, thiết bị, vật tư, nhân công để triển khai thi công khoan 152 cọc nhồi trụ tạm. Mỗi cọc khoan nhồi có đường kính 1m, độ sâu 25m.

Theo kế hoạch, giữa tháng 11 và tháng 12 tới, nhà thầu tiếp tục thi công 56 cọc khoan nhồi của trụ tháp T7 và T6. Mỗi cọc khoan nhồi có đường kính 2m, độ sâu 40m.

Cọc nhồi đầu tiên công trình cầu Trà Khúc 1 chính thức được thi công là tiền đề quan trọng để các nhà thầu tiếp tục thi công các cọc khoan nhồi của 3 trụ tháp chính.

Song song với thời gian thi công cọc khoan nhồi trụ tháp T7 và T6, nhà thầu tiếp tục đắp đường công vụ để triển khai khoan cọc nhồi trụ T5 vào khoảng cuối tháng 12/2026 (các trụ T5, T6, T7 là 3 trụ tháp chính của cầu).

Theo thiết kế, công trình cầu Trà Khúc 1 có tổng chiều dài tuyến chính 829,7m. Trong đó, chiều dài cầu hơn 577,5m, rộng 28m, kết cấu theo dạng cầu treo dây võng tự neo, gồm 2 nhịp chính dài 186m và 2 nhịp biên dài 75m; cầu dẫn với 2 nhịp dài 25m.

Phương tiện cơ giới tập trung mở đường công vụ để triển khai khoan cọc nhồi các trụ chính cầu Trà Khúc 1.

Cầu chính sử dụng dầm thép liên hợp bản bê-tông cốt thép và dầm bê-tông cốt thép dự ứng lực; cầu dẫn sử dụng dầm bản bê-tông cốt thép dự ứng lực. Mố, trụ cầu bằng bê-tông cốt thép, móng sử dụng cọc khoan nhồi bê-tông cốt thép.

Cùng với cây cầu, dự án đầu tư đồng bộ các tuyến đường kết nối, nút giao, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, kè sông, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Với kết cấu dây võng tự neo gồm 3 vòng thép mang hình bờ xe nước, cầu Trà Khúc sẽ là một biểu tượng mới của Quảng Ngãi trong tương lai. (Ảnh minh họa)

Công trình cầu Trà Khúc 1 có tổng vốn đầu tư 2.199 tỷ đồng được khởi công vào ngày 8/10 vừa qua; dự tính hoàn thành sau 18 tháng thi công.

Với kết cấu dây võng tự neo gồm 3 vòng thép mang hình bờ xe nước, biểu tượng, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất Quảng Ngãi, khi đưa vào khai thác, cầu Trà Khúc 1 không chỉ là một công trình giao thông hiện đại mà sẽ mở rộng không gian đô thị, tạo trục cảnh quan hai bờ sông Trà Khúc và là một biểu tượng mới của Quảng Ngãi.