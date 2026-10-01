Thi công khắc phục vết nứt cục bộ mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Khoan cắt lớp bê tông nhựa hiện hữu tại khu vực mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị nứt. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, nhà thầu đã huy động công nhân, máy móc tiến hành cắt bóc lớp bê tông nhựa hiện hữu để thảm lại bê tông nhựa khu vực đường bị nứt. Theo kế hoạch, việc thi công thảm lại lớp bê tông nhựa mới tại khu vực mặt đường bị nứt sẽ hoàn thành trong ngày 1-10. Khu vực thi công khắc phục sự cố lún, nứt mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại các vị trí Km01+800 - Km01+950 theo chiều lưu thông Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh và Km05+140 - Km05+069, chiều lưu thông ngược lại.

Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào khai thác tạm từ tháng 5-2026. Đến giữa tháng 8-2026, phần bên phải tuyến đoạn từ km1+880 đến km9+020 có hiện tượng mặt đường lún cục bộ và xuất hiện vết nứt dọc, chiều dài vết nứt khoảng 40m. Đến nay, qua thời gian theo dõi, vết nứt không phát triển thêm cả về bề rộng và chiều dài, hiện tượng lún giảm dần.

Theo đại diện liên danh nhà thầu thi công gói thầu số 18, đoạn đường bị nứt là khu vực có địa chất yếu (dưới là lòng sông Buông), phải đắp đất cao (khoảng 8,7m).

Phương tiện thi công bóc lớp bê tông nhựa hiện hữu tại khu vực bị nứt để thảm lại lớp bê tông nhựa mới. Ảnh: Phạm Tùng

Để đánh giá hiện tượng lún, nứt cục bộ mặt đường, trong tháng 9-2026, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại phạm vi lún, nứt làm cơ sở đánh giá và đưa ra phương án xử lý nhằm đảm bảo ổn định nền đường và an toàn trong quá trình sử dụng. Hiện nay, đơn vị tư vấn thiết kế đang thực hiện công tác thí nghiệm địa chất của 2 hố khoan làm cơ sở đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý đoạn nền đất đắp qua khu vực sông Buông.

Quá trình thi công sẽ phải thực hiện thu hẹp một phần làn đường tại khu vực thi công sửa chữa (từ ngày 1 đến 10-10-2026). Do đó, để bảo đảm an toàn khi lưu thông qua khu vực, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo tài xế giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước. Chấp hành đúng quy định về vượt xe; đi đúng phần đường, làn đường. Ngoài ra, tài xế không lái xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Khi qua khu vực thi công, tài xế chủ động quan sát và chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.