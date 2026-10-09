Thi công ì ạch, mương thoát nước gây nguy cơ mất an toàn

Theo ghi nhận của PV SGGP trong ngày 9-10, trên tuyến đường Trưng Nữ Vương (thuộc địa bàn hai phường Bàn Thạch và Tam Kỳ, TP Đà Nẵng), dự án tuyến mương ngầm thoát nước đang ngưng thi công, không có công nhân tại hiện trường.

Tại các vị trí đang làm dở, nhiều rào chắn bằng tôn dựng giữa đường, một số đoạn chỉ được căng dây cảnh báo sơ sài.

Công trình thi công ì ạch khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Trận mưa ngày 8-10 vừa qua khiến nước đọng tại các khu vực hố đào, sâu từ 2 đến 3m, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân. Quá trình thi công còn gây ra sụt lún nghiêm trọng phần đường chưa làm và khu vực vỉa hè sát nhà dân.

Ông Nguyễn Thành Liêm (phường Bàn Thạch) bức xúc cho biết, dự án thi công rất chậm. Mùa nắng thì bụi mịt mù, mấy trận mưa vừa rồi thì gây xói lở hết vỉa hè, người dân lưu thông qua khu vực khá vất vả và bất an.

Khu vực trước nhà ông Nguyễn Thành Liêm thi công ì ạch, vỉa hè bị hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Dự án tuyến mương ngầm thoát nước đường Trưng Nữ Vương thi công dang dở, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống sinh hoạt của người dân. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch cho biết, địa phương đã gửi nhiều công văn tới chủ đầu tư và các cấp, ngành liên quan đề nghị đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án và đưa vào khai thác.

Dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty TNHH Đại Phú Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nam Việt thi công. Thời gian thi công từ ngày 2-10-2025 đến 31-3-2026, gia hạn lần 1 đến ngày 27-9-2026. Tuy nhiên, đến nay nhà thầu mới chỉ thực hiện đạt khoảng 32% giá trị hợp đồng, hoàn thành 56/182 đốt cống.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, nguyên nhân chậm trễ xuất phát từ năng lực huy động nhân lực, máy móc và tổ chức thi công của nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, dự án cũng chậm trễ do phát sinh thiết kế, phải điều chỉnh dự toán...

Trước tình trạng trên, Ban Quản lý đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương huy động nguồn lực, tổ chức thi công nhiều mũi đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Phía sau hàng rào chắn sơ sài là hố nước sâu 2-3m. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Trước phản ánh về tình trạng thi công chậm trễ, trao đổi với SGGP, ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, ông vừa được phân công trực tiếp theo dõi dự án. Trước mắt, sẽ trực tiếp đi kiểm tra thực tế để có những đánh giá chính xác và đưa ra phương án tối ưu.

>>> Một số hình ảnh tại dự án thi công ì ạch:

Nhiều khu vực rào chắn sơ sài trong khi đoạn đường bị sạt lở do những đợt mưa vừa qua. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Khu vực vỉa hè sát nhà người dân bị xói lở. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Công trình thi công dang dở khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng, nhất là khi mưa lớn. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG