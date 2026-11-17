Các đơn vị huy động nhân lực, thiết bị công cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ cho dự án. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Theo ghi nhận ngày 17/11, các đơn vị đang huy động nhiều thiết bị, xe cơ giới, nhân lực để tăng tốc thi công dọc tuyến tránh Bảo Lộc; trong đó, tại vị trí Km7+820, hạng mục cầu cạn có chiều dài khoảng 120m để nối lại đoạn đường cũ bị đứt gãy nghiêm trọng đang được tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục sửa chữa, hoàn thiện 3 cầu hiện hữu gồm Minh Rồng 2, Nausri và cầu vượt Âu Cơ cũng được triển khai thi công trong thời gian tới.

Theo đại diện đơn vị thi công Dự án hoàn thiện tuyến tránh Bảo Lộc, thời gian thi công hoàn thiện toàn tuyến kéo dài khoảng 18 tháng. Hiện đã hết mùa mưa, thời tiết thuận lợi nên các đơn vị huy động nhân lực, phương tiện thi công cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ cho công trình. Đặc biệt là các gói thầu xử lý mặt đường bị nứt, thảm nhựa lại toàn tuyến, hoàn thiện hệ thống thoát nước hai bên.

Trước đó, tháng 4/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Dự án hoàn thiện tuyến tránh Bảo Lộc với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài toàn tuyến khoảng 15,5 km, đi qua phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao, điểm đầu tại Km113+680 và điểm cuối tại Km128+800 (đấu nối với Quốc lộ 20).

Năm 2017, Dự án tuyến đường tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc có tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng được khởi công xây dựng và dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, dự án bị chậm tiến độ và ngừng thi công từ tháng 10/2020. Thời điểm tạm dừng, dự án đã thi công được 70% khối lượng công trình và bỏ hoang cho đến nay.

Trong thời gian tạm dừng thi công, tuyến đường này đã bị hư hỏng, xuống cấp nhiều hạng mục công trình. Đặc biệt những năm gần đây trên tuyến đường tránh này đã xảy ra sạt lở, sụt lún nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông.