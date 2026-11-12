Thi công đường giao thông ở Hoàng Mai: Người dân bất an, băn khoăn chất lượng công trình

Thi công dàn trải, tiềm ẩn mất an toàn

Các dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông tại hai tổ dân phố Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2 có tổng mức đầu tư khoảng 14,4 tỷ đồng, gồm hơn 50 tuyến, tổng chiều dài hơn 5.000 m. Đến đầu tháng 11/2026, các nhà thầu đã thi công gần 4.000 m rãnh thoát nước. Tham gia thi công có Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Đại Phúc; Liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Quỳnh Thư và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại dịch vụ và xây dựng Xuân Chính; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Nhung.

Một công nhân bị ngã xuống rãnh thi công dang dở tại tổ dân phố Hoàng Mai 1. Ảnh công dân cung cấp.

Người dân phản ánh, việc thi công hệ thống thoát nước triển khai dàn trải, chưa thực hiện cuốn chiếu để sớm hoàn trả mặt đường. Một số đoạn rãnh đào xong để đó; có vị trí xây xong thành rãnh không đậy nắp cống ngay, không căng dây, đặt cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại.

Ngày 31/10, tại đầu ngõ 28, khu vực giáp ranh giữa hai tổ dân phố Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2, phóng viên ghi nhận thành cống đã làm xong nhưng mặt đường vẫn ngổn ngang, các mảnh bê tông và sắt thép phế thải chưa được thu dọn. Ông Nguyễn Bá Thanh (84 tuổi, tổ dân phố Hoàng Mai 2) phản ánh, ngõ qua nhà ông nhỏ hẹp, đơn vị thi công đào rãnh sâu sát cổng rồi để nhiều ngày, gây bất tiện và nguy hiểm. Ông kiến nghị nhiều lần với tổ dân phố và đơn vị thi công, công nhân mới quay lại làm tiếp.

Theo phản ánh của người dân, tại một số vị trí thi công dang dở đã xảy ra các vụ ngã xuống rãnh thoát nước. Chị Bùi Thị Thì, công nhân thuê trọ tại ngõ 7, đường Hoàng Mai, tổ dân phố Hoàng Mai 2 cho biết, đầu tháng 8 vừa qua, khi đi xe máy trong ngõ, xe của chị vướng vật liệu xây dựng đổ xuống rãnh. Chị bị chấn thương ở cổ tay phải và mu bàn tay trái, phải phẫu thuật điều trị. Người dân cũng phản ánh một phụ nữ khác tại tổ dân phố Hoàng Mai 2 bị ngã xuống rãnh, phải khâu vết thương ở đầu. Tại ngõ 28, những ngày cuối tháng 10/2026, ba trường hợp được cho là đã ngã xuống rãnh, gây hư hỏng xe, bong gân và xây xát.

Việc đơn vị thi công chậm thăm hỏi, hỗ trợ cũng khiến chị Thì bức xúc. Theo chị, trong gần 10 ngày điều trị tại bệnh viện, chưa có đại diện đơn vị thi công đến thăm hỏi. Sau khi chị trở về nhà trọ và chủ nhà phản ánh, doanh nghiệp mới cử người đến hỏi han. Chi phí điều trị hơn 10 triệu đồng; thời gian nghỉ việc kéo dài khiến chị mất khoản thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, trong khi chồng và con cũng phải nghỉ làm để chăm sóc. Đơn vị thi công đã ba lần hỗ trợ chị với tổng số tiền 5 triệu đồng. “Tôi đã đề nghị đơn vị thi công xem xét hỗ trợ thêm nhưng chưa nhận được phản hồi”, chị Thì nói.

Cần kiểm tra chất lượng và phương án thoát nước

Ngoài những bất cập về an toàn, một số hạng mục thi công tại dự án cũng khiến người dân băn khoăn. Theo phản ánh, tại một số tuyến, sau khi hoàn thành rãnh thoát nước, đơn vị thi công sử dụng các khối bê tông vỡ để lấp trả mặt bằng rồi phủ đất lên trên.

Một số tuyến có cao độ, độ dốc và điểm đấu nối chưa hợp lý, khiến người dân lo ngại nước không tiêu thoát hết khi mưa lớn. Như tại ngõ qua nhà ông Thanh, tuyến rãnh mới không đấu nối trực tiếp với hệ thống thoát nước trên đường chính mà dẫn nước vào một đường ống nhỏ cũ. Đây là phương án tạm thời hay điểm đấu nối chính thức, liệu hệ thống đường ống có đáp ứng khả năng tiêu thoát nước về lâu dài, là những nội dung người dân quan tâm, mong muốn chủ đầu tư làm rõ. Bên cạnh đó, có một số đoạn phương án thoát nước phải điều chỉnh trong quá trình thi công. Tại tổ dân phố Hoàng Mai 1, do một hộ dân không đồng ý tiếp nhận nước từ tuyến cống vào ao của gia đình, chủ đầu tư phải bổ sung khoảng 150 m cống để chuyển hướng thoát nước.

Chủ đầu tư, nhà thầu nhận thiếu sót

Những bất cập trong quá trình thi công đặt ra yêu cầu làm rõ trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát là Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Thương mại Vũ Xuân cùng các ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại địa phương. Các ban giám sát đầu tư của cộng đồng được thành lập vào tháng 10/2026, trong khi công trình đã triển khai từ nhiều tháng trước.

Đoạn ngõ thi công dang dở tại tổ dân phố Hoàng Mai 2 không có cảnh báo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Ảnh chụp ngày 31/10/2026.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Nếnh, đại diện chủ đầu tư thừa nhận phản ánh của người dân có cơ sở và công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị có thời điểm chưa sát sao. Ban đã yêu cầu các nhà thầu khắc phục những vị trí mất an toàn, tổ chức thi công cuốn chiếu, hoàn trả mặt đường ngay sau khi hoàn thành từng đoạn. Chủ đầu tư cũng đang làm việc với các bên liên quan, trong đó có đơn vị tư vấn giám sát, để xác định trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Về phía nhà thầu, ông Nguyễn Văn Mạnh, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Nhung thừa nhận đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công tại ngõ 7, liên quan đến vụ chị Bùi Thị Thì bị ngã và phải điều trị. Nhà thầu đã thay thế đội thi công tại khu vực này. Ngày 8/11, đại diện doanh nghiệp đã đến thăm hỏi, đưa chị Thì đi khám lại và hỗ trợ thêm cho chị 25 triệu đồng.

Đến thời điểm phóng viên kiểm tra lại, một số vị trí thi công dang dở, thiếu biện pháp bảo đảm an toàn đã được khắc phục; vật liệu, phế thải được thu dọn và mặt đường được hoàn trả. Theo chủ đầu tư, các dự án còn gần 1.000 m chưa thi công xong, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Những biện pháp trên mới giải quyết các bất cập trước mắt. Để bảo đảm an toàn và chất lượng công trình, chủ đầu tư cần kiểm tra toàn bộ các tuyến, đối chiếu hồ sơ thiết kế, nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu; làm rõ chất lượng vật liệu lấp trả, cao độ, độ dốc và khả năng tiêu thoát tại các điểm đấu nối. Kết quả kiểm tra, hạng mục cần khắc phục, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị cần được thông tin rõ ràng tới người dân.