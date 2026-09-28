Thi công dự án ngàn tỷ, Tân Minh Nhân mạnh cỡ nào?

Một công trường rộng lớn với “rừng cần cẩu” mọc lên ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Tp.HCM và Tân Minh Nhân xuất hiện trên các biển bao quanh dự án Trung tâm hành chính mới Tp.HCM.

Không phải Xây dựng Hòa Bình, Coteccons hay những cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây dựng mà Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân (Tân Minh Nhân) mới là đơn vị được chủ đầu tư chọn mặt gửi vàng thi công dự án gần 30.000 tỷ đồng này.

Đây là các công trình trọng điểm được Tp.HCM triển khai nhân dịp kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026). Trong đó, dự án Trung tâm hành chính mới nằm tại phường An Khánh, Tp.Thủ Đức (cũ), trong lõi trung tâm Thủ Thiêm, cách trụ sở UBND - HĐND Tp.HCM hiện hữu khoảng 3 km.

Công trình rộng gần 46,7 ha, tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng (gần bằng tổng vốn một số tuyến metro nội đô, cao hơn vốn xây dựng nhiều trụ sở hành chính cấp tỉnh cộng lại). Dự án gồm bốn hợp phần chính: trung tâm hành chính, quảng trường trung tâm, nhà hát và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dự kiến hoàn thành sau hai năm.

Tân Minh Nhân là nhà thầu thi công dự án Trung tâm hành chính mới Tp.HCM

Ngoài ra, theo giới thiệu Tân Minh Nhân còn thi công nhiều dự án lớn khác như: Charmora City Nha Trang, chung cư Ánh Dương, Sun Cora Tower Đà Nẵng,…

Tân Minh Nhân đã có 15 năm hoạt động với 900 nhân sự. Doanh thu năm 2025 đạt 4.000 tỷ đồng; năm 2026 Tân Minh Nhân dự kiến đạt doanh thu 19.500 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với năm ngoái.

Tuy nhiên, nhìn lại quá trình phát triển và quy mô vốn mới thấy được Tân Minh Nhân xứng đáng là doanh nghiệp “Thánh Gióng” trong giai đoạn hiện nay.

Theo giới thiệu, Công ty Tân Minh nhân chính thức đi vào hoạt động ngày 28/11/2011 tại địa chỉ Ngân Giang, phường Điện Bàn Đông, Tp.Đà Nẵng.

Còn theo dữ liệu, Tân Minh Nhân thành lập năm 2015, trụ sở tại 250 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng; người đại diện pháp luật, Tổng giám đốc là ông Nhan Văn Chiến.

Khi mới thành lập, Tân Minh Nhân chỉ có vốn hơn 28,1 tỷ đồng, trong đó ông Nhan Văn Chiến và bà Nguyễn Thị Thu Phượng cùng sở hữu mỗi người 49% vốn, 2% vốn còn lại thuộc về Nguyễn Văn Châu.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2026, Tân Minh Nhân lại giảm vốn xuống còn hơn 11,1 tỷ đồng. Động thái này diễn ra trước thời điểm doanh nghiệp này làm lễ khởi công dự án Trung tâm hành chính Tp.HCM chỉ khoảng 1 tháng.

Hơn nữa, điều này còn cho thấy phần đối nghịch giữa vốn điều lệ với doanh thu và quy mô dự án đã trúng thầu thi công của Tân Minh Nhân.