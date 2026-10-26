Thi công dự án khu thương mại cao cấp xả nước, bùn đất ra đường, hệ thống cống

Gần trưa 26/10, người dân phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng phát hiện một phần đường Vân Đồn, Nguyễn Trung Trực, Bùi Dương Lịch bị ngập nước, bùn đất. Sự việc gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người và phương tiện tham gia giao thông.

Hiện trạng có một đường ống xả nước kèm bùn từ trong dự án “Khu thương mại dịch vụ cao cấp Sun Symphony 2” ra cống thoát nước trên vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực. Ống thải nước bắt nguồn từ vị trí đang thi công nền móng dự án.

Nước, bùn đất tràn ra đường.

Nước, bùn tuồn ra gây tắc các nắp cống trên vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực và dưới lòng đường các tuyến đường Vân Đồn, Nguyễn Trung Trực và Bùi Dương Lịch.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Sơn Trà chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý sự việc. Đến 13 giờ 45, Coteccons cho nhân công tháo đường ống xả nước; đậy nắp các ống cống, dọn dẹp vệ sinh…

Dự án Sun Symphony 2 được UBND TP Đà Nẵng ra quyết định số 865/QĐ-UBND (tháng 4/2026) chấp thuận cho Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công dự án là Công ty cổ phần xây dựng Coteccons (trụ sở TP Hồ Chí Minh). Dự án xây trên khu đất 2,1ha ký hiệu A1, tổng vốn hơn 3.716 tỷ đồng. Dự án được thực hiện từ quý II/2026 đến quý II/2029; quy mô 1 toà căn hộ cao 30 tầng nổi với 1.120 căn hộ cao cấp, 2 tầng hầm.

Cạnh Sun Symphony 2 là khu đất ký hiệu A2 diện tích khoảng 1ha. Ngày 20/5/2026, UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương chấp thuận hồ sơ đề xuất đầu tư dự án “Công viên cây xanh kết hợp bãi đỗ xe đường Vân Đồn - Lê Văn Duyệt”.

Dự án Sun Symphony 2 và khu đất dự kiến xây dựng công viên với lượng lớn đất, xà bần tập kết rất cao.

Ngoài sự cố xả nước, bùn đất trên thì từ nhiều tháng nay, việc thi công ở dự án Sun Symphony 2 và dự án khu đất công viên khiến tình trạng đất, xà bần chất quá cao, nguy cơ gây bụi khi nắng gió to và nguy cơ sạt lở vào mùa mưa nguy hiểm cho người đi đường và dân cư tòa nhà A1 Vicoland bên cạnh.

Ống xả nước, bùn đất từ dự án ra đường cống thoát nước.

Công nhân dọn bùn đất trên vỉa hè

Đường ống xả từ trong dự án ra ngoài.