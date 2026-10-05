Thi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng đảm bảo tiến độ

Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt ky đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng.

Tham dự Lễ đặt ky có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân. Công trình tàu hộ vệ chống ngầm đa năng có chiều dài 108m, chiều rộng 13,6m; lượng giản nước hơn 2.000 tấn; tốc độ lớn nhất 28 hải lý/giờ... Phát biểu tại Lễ đặt ky, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân cho biết: Với truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Sông Thu đã đóng mới nhiều tàu quân sự, tàu chuyên dụng hiện đại, có hàm lượng công nghệ cao. Các tàu do Tổng Công ty Sông Thu đóng mới đưa vào sử dụng đã góp phần cùng các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân phát biểu tại Lễ đặt ky đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng.

Để hoàn thành nhiệm vụ đóng con tàu này theo tiến độ đã đặt ra, đồng chí Nguyễn Thiên Quân đề nghị Tổng Công ty Sông Thu tập trung tốt các nguồn lực để nhanh chóng thi công đóng tàu, bảo đảm đồng bộ, đúng thiết kế, tính năng, kỹ chiến thuật, v.v… Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thi công; tổ chức các bước nghiệm thu tàu theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và đúng thiết kế đã được phê duyệt; kịp thời báo cáo chủ đầu tư giải quyết vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công đóng tàu…

PHÚ NAM