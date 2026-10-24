Thi công đồng loạt Metro Bến Thành - Cần Giờ ngày 30/10

Ngày 24/10, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vin Speed - nhà đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cho biết ngày 30/10 tới đây sẽ khởi công, thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm của dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Công trình sẽ thi công trong hơn 3 năm, dự kiến vận hành thương mại vào tháng 12/2029.

Theo nhà đầu tư, hiện các hạng mục thuộc dự án được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thì và được phê duyệt.

Phối cảnh ga cuối Cần Giờ tại khu đất 39ha tiếp giáp Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ thuộc xã Cần Giờ. (Ảnh: NĐT)

Các hạng mục công trình thực hiện giai đoạn 1 sẽ thi công đồng loạt thuộc Dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ gồm tuyến đường sắt (hầm, cầu cạn), 2 nhà ga là ga Bến Thành và ga Cần Giờ, Depot đặt tại Cần Giờ và Trung tâm điều hành vận tải (OCC) cùng hệ thống đường sắt (cấp điện, thông tin, tín hiệu, thu soát vé),

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có tổng chiều dài 54,062 km, đi qua 9 phường, xã của TP.HCM, gồm phường Bến Thành, phường Khánh Hội, phường Xóm Chiếu, phường Tân Thuận, phường Tân Mỹ, xã Nhà Bè, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông và xã Cần Giờ.

Trong đó khoảng 3,3km đi ngầm, bắt đầu ở ga Bến Thành từ Km0+000 kéo dài đến khoảng Km3+173.

Phần còn lại từ khoảng Km3+173 đến cuối tuyến thiết kế đi trên cầu cạn.

Điểm đầu tuyến tại Công viên 23 tháng 9, phường Bến Thành và điểm cuối tại khu đất 39ha tiếp giáp Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ thuộc xã Cần Giờ.

Theo quyết định phê duyệt phương án tuyến công trình và vị trí công trình của UBND TP.HCM, tuyến đầu từ khu vực Bến Thành, đi theo đường Ký Con, vượt rạch Bến Nghé sang đường Vĩnh Khánh, sau đó cắt đường Hoàng Diệu và đi dọc trục Nguyễn Tất Thành.

Đến khu vực gần cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng theo đường Nguyễn Văn Linh, đi qua nút giao cầu Phú Mỹ rồi tiếp tục chạy giữa các tuyến Nguyễn Lương Bằng, đường 15B và đường D1, trước khi vượt sông Rạch Đĩa để sang khu vực Nhà Bè.

Tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ vượt 5 con sông lớn trên địa phận TP.HCM và chạy song song với đường Rừng Sác.

Từ địa phận Nhà Bè, tuyến đi qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, khu dân cư Phú Xuân rồi vượt sông Soài Rạp sang xã Bình Khánh.

Tuyến chuyển hướng Đông, chạy song song với cao tốc Bến Lức - Long Thành, vượt cao tốc tại khu vực Km18+800 để đi vào hành lang đường Rừng Sác.

Từ Rừng Sác, tuyến đi thẳng, bám dọc theo đường Rừng Sác, vượt qua đường Trần Quang Nhơn vào địa phận xã An Thới Đông rồi tiếp tục đi thẳng về phía đông. Trên đoạn này, tuyến lần lượt vượt sông An Nghĩa, Rạch Đôn, vượt sông Lôi Giang, sông Dinh Bà để đến địa phận xã Cần Giờ.

Tổng cộng, tuyến đường sắt 54km này này vượt qua 5 con sông trên địa phận TP.HCM gồm Rạch Đĩa, Soài Rạp, An Nghĩa, Lôi Giang và Dinh Bà.

Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ được thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Đây là công trình nhóm A cấp đặc biệt.

Trong thông báo kế hoạch khởi công, thi công, VinSpeed cũng công bố danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ tham gia dự án.

Trong đó, liên danh thi công xây dựng là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC (thành viện đứng đầu) - Công ty Cổ phần Vinhomes. Đơn vị giám sát thi công xây dựng là Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO.

Thiết kế xây dựng là liên danh Sun Engineering Consultants International -TECCO1- Dorsch Consult Asia (DCA).