Thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT vào ngày 30 và 31/12

Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/12/2026 với 14 môn. Ngày 30/12, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn; thí sinh dự thi môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính. Ngày 31/12, thí sinh tiếp tục thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học. Thí sinh dự thi sáu môn Ngoại ngữ thực hiện bài thi nói.

Nội dung thi thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông và Chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên. Các môn Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn nội dung thi còn căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp trung học phổ thông tại Công văn số 4171/BGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2022.

Đối với môn Tin học, máy vi tính phục vụ thi được cô lập hoàn toàn, chỉ cài đặt phần mềm theo quy định. Đối với buổi thi nói các môn ngoại ngữ, mỗi hội đồng coi thi bố trí phòng thi riêng cho từng môn có thí sinh dự thi. Mỗi thí sinh được bố trí một máy vi tính làm bài và một máy dự phòng.