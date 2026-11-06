Thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT vào ngày 30 và 31-12

Thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 vào ngày 30 và 31-12. Ảnh minh họa

Theo hướng dẫn, ngày 30-12, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.

Thí sinh dự thi môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính.

Ngày 31-12, thí sinh tiếp tục thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Thí sinh dự thi 6 môn Ngoại ngữ thực hiện bài thi nói.

Trước đó, ngày 29-12, các Hội đồng coi thi tập trung thí sinh để phổ biến Quy chế thi, niêm yết tại từng phòng thi danh sách thí sinh, quy định về trách nhiệm của thí sinh và các tài liệu, vật dụng được phép mang vào phòng thi. Cũng trong ngày này, thí sinh các môn Ngoại ngữ được thi thử bài thi nói. Việc thi thử phải hoàn thành trước 16 giờ.

Đối với môn Tin học, máy vi tính phục vụ thi phải được cô lập hoàn toàn, chỉ cài đặt phần mềm theo quy định. Tất cả các cổng USB không sử dụng phải được niêm phong trước khi tổ chức thi. Thí sinh không được mang vào phòng thi thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị thu phát sóng hoặc thiết bị có cài đặt hay chạy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo, mô hình ngôn ngữ, kể cả khi chạy ngoại tuyến.

Đối với buổi thi nói, mỗi Hội đồng coi thi bố trí phòng thi riêng cho từng môn Ngoại ngữ có thí sinh dự thi. Mỗi thí sinh được bố trí một máy vi tính làm bài và một máy dự phòng. Khi hệ thống bắt đầu ghi âm, thí sinh phải đọc mã số đề thi và nội dung câu hỏi trước khi trả lời bằng ngôn ngữ dự thi. Thí sinh không được đọc họ tên, số báo danh hoặc đề cập đến thông tin cá nhân trong phần trả lời.