Thép Xanh Nam Định và Hải Phòng đều thắng

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ đội Thép Xanh Nam Định trước Thanh Hóa. (Ảnh: LÂM THỎA)

Chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài và lên bóng ở hai biên trong một thế trận khá thận trọng, nhưng Nam Định vẫn từng bước tạo được thế trận lấn lướt, trong khi đội chủ nhà chủ động chơi thấp hơn và tập trung phòng ngự. Sau liên tiếp những cơ hội bị Tuấn Hải, Ti Phông, Romulo bỏ lỡ, phải đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, Ti Phông mới ghi được bàn thắng bằng đầu mở tỷ số.

Thanh Hóa nỗ lực dồn lên tấn công trong hiệp hai, nhưng không có nhiều phương án tiếp cận được khung thành đối phương trước hàng thủ chơi chặt chẽ của Nam Định. Không những vậy, mải dâng cao họ còn phải chịu bàn thua thứ hai ở phút 86 trong một tình huống lên bóng bên cánh trái của các cầu thủ Nam Định và kết thúc bằng pha đệm bóng chính xác của Tuấn Hải, ấn định tỷ số thắng 2-0.

* Cũng trong tối qua, trận derby miền trung giữa đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Đội khách gây thất vọng cho cổ động viên khi để đối thủ gỡ hòa dù đã dẫn trước hai bàn. Mặc dù làm khách trên sân Hà Tĩnh, các cầu thủ đội bóng của Nghệ An đã chủ động chơi tấn công và có hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 35 và 39 nhờ công của Quang Vinh và Luiz.

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã thể hiện bản lĩnh, sự kiên cường khi lật ngược thế trận. Sau bàn rút ngắn tỷ số của Duy Thường ở phút cuối hiệp một, các cầu thủ Hà Tĩnh thi đấu hưng phấn và nhanh chóng đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2 chỉ ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu, nhờ pha đột phá áp sát khung thành của Daniel. Đây cũng là kết quả thi đấu cuối cùng của hai đội.

Ở trận đấu còn lại của vòng bốn, đội khách Hải Phòng thắng đậm 5-1 trên sân của SHB Đà Nẵng. Với kết quả nêu trên, Thép Xanh Nam Định tạm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, với bảy điểm; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng bảy điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng, cho nên xếp ngay sau, trong khi Hải Phòng có sáu điểm, tạm xếp thứ sáu.