Thép Xanh Nam Định tổn thất lực lượng

CLB Thép Xanh Nam Định sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ Ezequiel Santos Da Silva và Trần Văn Kiên trong chuyến làm khách trên sân Đông Á Thanh Hóa ngày 17/10.

Đây là tổn thất đáng chú ý với đội bóng thành Nam trong bối cảnh họ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu được dự báo nhiều khó khăn.

Cụ thể, Ezequiel Santos Da Silva phải nhận án cấm thi đấu ba trận và nộp phạt 15 triệu đồng theo Quyết định kỷ luật số 932, sau tình huống giẫm vào bụng cầu thủ Đà Nẵng. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Án phạt ảnh hưởng lớn đến phương án nhân sự của Thép Xanh Nam Định.

Trong khi đó, hậu vệ Trần Văn Kiên cũng không thể góp mặt do án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ ở vòng 2.

Sự vắng mặt của Văn Kiên khiến Ban huấn luyện đội bóng thành Nam phải tính toán lại các lựa chọn ở hàng phòng ngự nhằm bảo đảm sự chắc chắn trước sức ép từ đội chủ nhà Thanh Hóa.

Nếu Văn Kiên để lại khoảng trống nơi hàng thủ, sự thiếu vắng Ezequiel cũng làm giảm thêm một lựa chọn cho đội bóng ở các phương án triển khai tấn công.

Trong chuyến làm khách trên sân Đông Á Thanh Hóa, khả năng thích ứng với những xáo trộn về lực lượng sẽ là yếu tố quan trọng đối với Nam Định. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Ban huấn luyện cần tìm ra phương án thay thế phù hợp để duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, qua đó hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi trước đối thủ.