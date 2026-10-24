Thép Xanh Nam Định thắng đậm TP. Đồng Nai, vươn lên ngôi nhì bảng

Trên sân Bình Phước, Nam Định nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành Đồng Nai. Tuy nhiên, đội chủ nhà tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ, khiến các chân sút của Nam Định không thể tìm được bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.

Thép Xanh Nam Định đè bẹp đội chủ nhà TP. Đồng Nai và vươn lên ngôi nhì bảng V.League 2026/27. Ảnh: VPF

Bước sang hiệp hai, thế trận nhanh chóng thay đổi khi Nam Định đẩy cao sức ép và khai thác tốt những khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương. Mạnh Quỳnh mở tỷ số ở phút 47 sau một pha phối hợp tấn công hiệu quả, giúp đội khách giải tỏa thế bế tắc.

Có bàn dẫn trước, Nam Định thi đấu tự tin hơn và liên tục gây sức ép. Ngọc Sơn nhân đôi cách biệt bằng một pha xử lý cá nhân và dứt điểm từ ngoài vòng cấm, trước khi Lâm Ti Phông tiếp tục tạo dấu ấn với cú sút quyết đoán, đưa Nam Định vượt lên dẫn 3-0.

Ba bàn thắng trong khoảng thời gian ngắn giúp đội khách hoàn toàn kiểm soát cục diện. Hàng công Nam Định cho thấy sự hiệu quả trong khả năng xử lý và dứt điểm, trong khi hàng thủ Đồng Nai bắt đầu để lộ nhiều khoảng trống.

Nam Định tưởng như đã có bàn thứ tư ở phút 74 sau cú vô-lê của Văn Vĩ. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài kiểm tra VAR và xác định Lâm Ti Phông đã đứng ở vị trí việt vị, có ảnh hưởng đến tình huống.

Dù vậy, đội bóng thành Nam vẫn duy trì sức ép trong những phút cuối. Đến thời gian bù giờ, Văn Vĩ hoàn tất cú đúp với một pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-0 cho Nam Định.

Với 3 điểm có được, Thép Xanh Nam Định vươn lên vị trí thứ hai với 10 điểm sau 5 vòng đấu, chỉ kém đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An 1 điểm.

Đội hình xuất phát

TP. Đồng Nai: Văn Phong, Milos, Andrija, Hữu Tuấn, Ngọc Đức, Văn Kiên, Jovic, Văn Hiếu, Tiến Dụng, Tự Nhân, Ngọc Lâm.

Nam Định: Nguyên Mạnh, A Mít, Caio Cesar, Tyler Crawford, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Hoàng Anh, Felix Eboa, Tuấn Dương, Ti Phông, Tuấn Hải.

Hà Tĩnh vượt qua Hải Phòng trên sân nhà

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Hà Tĩnh, Hà Tĩnh đã vượt qua Hải Phòng với tỉ số 2-1 bằng các bàn thắng được ghi do công của Ngô Văn Lương và tân binh Daniel Passira. Bàn thắng duy nhất của đội khách được ghi do công của Joel Tagueu.

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