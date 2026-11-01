Thép Xanh Nam Định ngược dòng ấn tượng, tạm chiếm ngôi đầu V.League

CLB Thép Xanh Nam Định ăn mừng cùng người hâm mộ sau màn ngược dòng đánh bại Thể Công Viettel 3-1 trên sân Thiên Trường. (Nguồn: Thép Xanh Nam Định)

Trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định gặp nhiều khó khăn trước Thể Công Viettel trong hiệp một. Đội khách chủ động nhập cuộc và sớm mở tỷ số ở phút thứ 8 nhờ cú đánh đầu của Wesley Nata sau tình huống đá phạt góc. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, Nam Định không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối phương.

Bước ngoặt đến ở phút 51 khi Paulinho nhận thẻ đỏ, khiến Thể Công Viettel phải chơi thiếu người. Tận dụng lợi thế, Nam Định gia tăng sức ép và nhanh chóng có bàn gỡ hòa. Phút 55, Văn Vĩ bứt tốc vượt qua hàng thủ đội khách rồi căng ngang để Ngọc Sơn đệm bóng vào lưới.

Đến phút 76, Caio Cesar thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc, đưa Nam Định vượt lên dẫn 2-1. Trong thời gian bù giờ, Ngọc Sơn tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương, sút từ giữa sân vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An hòa Công an Hà Nội 1-1. Đội bóng xứ Nghệ bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 41 nhờ pha dứt điểm của Luiz Guilherme, sau khi vượt qua sức ép từ đội khách.

Sang hiệp hai, Công an Hà Nội tiếp tục đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 70, Leo Artur phối hợp với Perea trước khi dứt điểm chính xác, cân bằng tỷ số 1-1. Đến phút 77, Sông Lam Nghệ An chỉ còn 10 người sau khi Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn bảo toàn được kết quả hòa đến hết trận.

Trong khi đó, Hải Phòng giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội Thành phố Đồng Nai trên sân Lạch Tray. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút cuối hiệp một.

Sau giờ nghỉ, đội Thành phố Đồng Nai chơi khởi sắc và tạo ra nhiều cơ hội, song không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Kết quả này khiến đội bóng tiếp tục kéo dài chuỗi sáu trận không thắng.

Với chiến thắng trước Thể Công Viettel, Thép Xanh Nam Định tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm. Sông Lam Nghệ An đứng thứ hai với 12 điểm, trong khi Hải Phòng vươn lên vị trí thứ bảy. Thể Công Viettel tụt xuống vị trí thứ 12, thuộc nhóm ba đội cuối bảng.

(Tổng hợp)