Dù được chơi hơn người từ khá sớm, nhưng ở trận đấu tối qua, đội chủ nhà vẫn phải trải qua những phút cuối đầy khó khăn mới có thể bảo toàn ba điểm. Phút 19, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Trần Ngọc Ánh quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với Thái Bảo của Hải Phòng vì pha phạm lỗi nguy hiểm. Lợi thế hơn người giúp Thép Xanh Nam Định gia tăng sức ép và sau đó được hưởng phạt đền 11m ở phút 40 và Caio Cesar thực hiện thành công mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, Nam Định tiếp tục tận dụng lợi thế để gia tăng cách biệt. Phút 57, từ pha căng ngang của Trần Ngọc Sơn, Mạnh Quỳnh dứt điểm một chạm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, Hải Phòng không buông xuôi và đến phút 78, Makaric tận dụng đường căng ngang thuận lợi của Duy Khang để ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2, khiến những phút cuối trận trở nên căng thẳng. Đội khách nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, trong khi Thép Xanh Nam Định cũng có thêm một số cơ hội, nhưng không thể ghi bàn. Thắng Hải Phòng 2-1, Thép Xanh Nam Định tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng.

★ Ở trận đấu cùng giờ trên sân Bình Phước, đội chủ nhà Thành phố Đồng Nai đã nhận về một thất bại cách biệt 1-3 trước Hà Nội FC. Chiến thắng không gây nhiều bất ngờ bởi đội khách có thực lực vượt trội, nhưng ở trận đấu tối qua họ lại bị dẫn trước khá sớm ở phút thứ tư do trung vệ Anh Tiệp có pha phản lưới nhà. Tuy nhiên sau đó Hà Nội FC đã nhanh chóng kiểm soát thế trận, chơi ép sân và có bàn thắng gỡ hòa ở phút 35 sau cú ghi bàn bằng đầu của Sade từ pha thiết kế của Hai Long.

Sang hiệp hai, trong một tình huống xử lý bóng khéo léo, cũng chính Hai Long đã tung cú cứa lòng đẹp mắt ở phút 52, nâng tỷ số lên 2-1. Mặc dù dồn lên tấn công, song sự thiếu sắc bén khiến Đồng Nai không thể ghi bàn, thậm chí họ phải nhận thêm bàn thua thứ ba do Xuân Tú lập công ở phút 90+5, ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Nội FC. Kết quả này giúp đội bóng của Thủ đô tạm vươn lên vị trí thứ sáu, còn Thành phố Đồng Nai vẫn cuối bảng.