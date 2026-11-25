Nguyễn Phong Hồng Duy bị treo giò ở vòng 9 V-League.

Cụ thể, CLB Thép Xanh Nam Định thiếu hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy, trong khi Công an Hà Nội không có sự phục vụ của Nguyễn Adou Leygley Minh ở vòng 9 V-League. Cả hai đều bị treo giò sau khi nhận thẻ đỏ.

Sự vắng mặt của Hồng Duy buộc HLV Nam Định phải tính toán phương án thay thế ở hành lang cánh trái. Trong khi đó, HLV Mano Polking cũng cần điều chỉnh hàng phòng ngự của CLB Công an Hà Nội.

Sau 8 vòng đấu, Thép Xanh Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, hơn Công an Hà Nội 5 điểm. Nếu giành chiến thắng vào cuối tuần này, đội chủ sân Thiên Trường sẽ nới rộng cách biệt lên 8 điểm. Ngược lại, ba điểm cho đội khách sẽ giúp họ rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm, qua đó tiếp tục cuộc đua vô địch.

Công an Hà Nội có đôi chút bất lợi về thể lực khi vừa đánh bại Vissel Kobe với tỷ số 3-1 tại AFC Champions League Elite tối 24/11 và chỉ có ba ngày chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Nam Định. Dù vậy, chiến thắng trước đại diện Nhật Bản sẽ là cú hích tinh thần quan trọng cho thầy trò HLV Mano Polking.

Ngoài hai trường hợp kể trên, vòng 9 còn có thêm ba cầu thủ bị treo giò gồm Nguyễn Hồng Phúc (Đà Nẵng), Nguyễn Bá Tiến (Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Thái Bảo (Hải Phòng).

Trận đại chiến giữa Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội sẽ diễn ra lúc 18h ngày 27/11 trên sân Thiên Trường, hứa hẹn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch V-League.