Thép SMC được duyệt kế hoạch tăng vốn thêm 368 tỷ đồng

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC). Cụ thể, doanh nghiệp đã được chấp nhận tiến hành chào bán gần 36,8 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu, theo tỉ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu).

Trước đợt chào bán, vốn điều lệ của SMC đạt gần 737 tỷ đồng. Nếu thương vụ thành công trọn vẹn, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng thêm 50%, tức 368 tỷ đồng.

Kết phiên 15/10, giá cổ phiếu mã SMC là 9.770 đồng/cổ phiếu, thấp hơn mệnh giá dự kiến chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng.

Thép SMC được duyệt kế hoạch phát hành 368 tỷ đồng cổ phiếu (Ảnh: SMC).

Kế hoạch chào bán lần này là một trong ba phương án phát hành cổ phần đã được ĐHĐCĐ thường niên của SMC thông qua. Tại đại hội, mục đích của các đợt huy động vốn đã được đề cập nhằm trực diện xử lý khoản thâm hụt tài sản ngắn hạn mà kiểm toán đã cảnh báo.

Theo kế hoạch, nguồn tiền từ đợt chào bán cổ phiếu vừa được UBCKNN chấp thuận nêu trên sẽ được ưu tiên dùng để thanh toán 168 tỷ đồng nợ vay ngân hàng và thanh toán 200 tỷ đồng cho các nhà cung cấp nhằm đảm bảo nguồn hàng.

Bên cạnh đó là phương án chào bán riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, công ty sẽ huy động được 150 tỷ đồng.

Phương án cuối cùng được đề cập ở ĐHĐCĐ là phát hành tối đa hơn 3,68 triệu cổ phiếu ESOP. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị huỷ vào tháng 8/2026 do thị giá của mã SMC lúc đó thấp hơn giá cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành.

Thay vào đó, SMC trình cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc nợ/trái phiếu và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Trong đó, tổng giá trị nợ/trái phiếu dự kiến hoán đổi tối đa là 272 tỷ đồng.

Được biết, SMC từng là một trong những doanh nghiệp thương mại thép quy mô lớn tại Việt Nam. Ở giai đoạn đỉnh cao 2021 - 2022, doanh thu của công ty từng vượt 23.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận năm cao nhất đạt khoảng 900 tỷ đồng.

Tuy nhiên những năm gần đây, áp lực cạnh tranh gay gắt trong ngành thép cùng với gánh nặng chi phí tài chính đã khiến doanh nghiệp liên tục báo lỗ.

Mục tiêu kinh doanh năm 2026 của SMC là đạt 7.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tập trung vào công tác tái cấu trúc toàn diện và phục hồi hoạt động cốt lõi thay vì mở rộng sang các lĩnh vực mới.