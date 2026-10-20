Thép Nam Kim (NKH) sắp họp ĐHĐCĐ bất thường, lợi nhuận 6 tháng tăng gần gấp đôi

CTCP Thép Nam Kim (mã ck: NKG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, trong bối cảnh doanh nghiệp vừa có biến động đáng chú ý về nhân sự cấp cao.

Thép Nam Kim tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 12

Theo nghị quyết, Thép Nam Kim sẽ chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 10/11/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tương ứng mỗi cổ phiếu NKG mà cổ đông sở hữu được tính một quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra ngày 12/12/2026 tại TP.HCM. Địa điểm cụ thể sẽ được doanh nghiệp thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.

Theo kế hoạch, đại hội sẽ xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Các tài liệu và nội dung chi tiết dự kiến sẽ được công bố theo quy định trước thời điểm tổ chức đại hội.

Động thái tổ chức ĐHĐCĐ bất thường diễn ra sau một số thay đổi trong bộ máy lãnh đạo Thép Nam Kim.

Trong tháng 9/2026, doanh nghiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Khoa giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm bắt đầu từ ngày 9/9/2026 và kéo dài cho đến khi có quyết định khác của HĐQT.

Trước đó, ngày 4/9/2026, Thép Nam Kim nhận được đơn từ nhiệm của ông Võ Hoàng Vũ, Thành viên HĐQT kiêm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

Doanh nghiệp cho biết sẽ thực hiện các thủ tục để trình ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Võ Hoàng Vũ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Việc ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức vào tháng 12/2026 vì vậy cũng là dịp để cổ đông xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung liên quan đến nhân sự HĐQT nếu được đưa vào chương trình họp.

Lợi nhuận bán niên gần gấp đôi cùng kỳ

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Nam Kim ghi nhận gần 7.412 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại bứt phá 98,1%, đạt mức 124,14 tỷ đồng nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6,8% lên 7%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Với mức lãi trước thuế 188,1 tỷ đồng đạt được sau hai quý đầu năm, công ty hiện mới hoàn thành 47% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Nam Kim đạt hơn 18.388 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 838 tỷ đồng đầu năm xuống còn 117 tỷ đồng vào cuối tháng 6. Ở chiều ngược lại, các khoản đầu tư tài chính tăng lên 3.172 tỷ đồng, gần gấp 4 lần so với cùng kỳ.