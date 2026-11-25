Tăng vốn công ty con lên tối đa 4.200 tỷ đồng

Công ty CP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 12/12 tại TP.HCM. Một trong những nội dung quan trọng được trình cổ đông là phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ, đơn vị do Thép Nam Kim sở hữu 100% vốn.

Theo tờ trình, doanh nghiệp dự kiến nâng vốn điều lệ của Tôn Nam Kim Phú Mỹ từ 2.700 tỷ đồng lên tối đa 4.200 tỷ đồng. Toàn bộ phần vốn tăng thêm, tương đương 1.500 tỷ đồng, sẽ do công ty mẹ góp bằng tiền, qua đó duy trì tỷ lệ sở hữu 100% tại công ty con.

Nguồn vốn bổ sung dự kiến được sử dụng để triển khai dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ, tăng vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đáp ứng các nhu cầu tài chính khác.

HĐQT Thép Nam Kim sẽ quyết định số tiền góp vốn thực tế, nguồn vốn và thời điểm thực hiện. Việc góp vốn có thể được triển khai một lần hoặc chia thành nhiều đợt, tùy thuộc tình hình tài chính, dòng tiền và nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thép Nam Kim dự kiến góp thêm tối đa 1.500 tỷ đồng vào công ty con để bổ sung nguồn vốn triển khai dự án nhà máy Phú Mỹ và phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Công ty CP Thép Nam Kim.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, Hội đồng quản trị còn trình cổ đông chủ trương sáp nhập Tôn Nam Kim Phú Mỹ vào công ty mẹ, dự kiến thực hiện trong năm 2027 và/hoặc 2028, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.

Sau khi hoàn tất sáp nhập, Tôn Nam Kim Phú Mỹ sẽ chấm dứt tồn tại. Thép Nam Kim sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty con, bao gồm các khoản nợ chưa thanh toán và nghĩa vụ đối với người lao động.

Do đang nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ tại Tôn Nam Kim Phú Mỹ, Thép Nam Kim không phải phát hành thêm cổ phần để thực hiện sáp nhập. Giá trị khoản đầu tư vào công ty con sẽ được chuyển sang các chỉ tiêu tài sản tương ứng theo quy định kế toán.

Kế hoạch tăng vốn được đưa ra ngay sau khi Thép Nam Kim khánh thành Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ vào ngày 21/11/2026 tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, TP.HCM. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng, công suất thiết kế 1,2 triệu tấn mỗi năm, qua đó nâng tổng công suất thiết kế của Thép Nam Kim lên hơn 2,2 triệu tấn/năm.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 32,2 ha, triển khai qua hai giai đoạn đến năm 2027. Dự án được đầu tư theo mô hình sản xuất liên hoàn, bao gồm các công đoạn xử lý thép cán nóng, cán nguội, ủ, mạ và phủ màu, phục vụ sản xuất thép cán nguội, thép mạ và tôn phủ màu.

Nợ vay tăng gần 1.768 tỷ đồng, hàng tồn kho vượt 6.350 tỷ đồng

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.472,01 tỷ đồng, tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng khoảng 39%, lên 4.977,46 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng mạnh, đạt 494,55 tỷ đồng, gấp gần 2,7 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, cùng với doanh thu, các khoản chi phí hoạt động cũng gia tăng đáng kể. Trong quý III, chi phí tài chính của Thép Nam Kim tăng khoảng 89%, lên 121,36 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay đạt 100,09 tỷ đồng, tăng khoảng 83% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng cũng tăng gần 145%, lên 202,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng hơn gấp đôi, đạt 53,87 tỷ đồng. Dù chi phí gia tăng, Thép Nam Kim vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 127,66 tỷ đồng, tăng khoảng 158% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 12.883,63 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng khoảng 43%, đạt 1.016,81 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng khoảng 25%, lên 214,44 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 414,94 tỷ đồng và 137,98 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng, Thép Nam Kim ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 373,2 tỷ đồng, tăng khoảng 136%. Lợi nhuận sau thuế đạt 251,8 tỷ đồng, tăng khoảng 124% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu năm 2026, Thép Nam Kim ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 124% so với cùng kỳ. Ảnh: BCTC hợp nhất quý III/2026.

Dù kết quả kinh doanh cải thiện, quy mô tài sản và nợ vay của Thép Nam Kim cũng gia tăng mạnh trong quá trình mở rộng hoạt động đầu tư. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 20.021,19 tỷ đồng, tăng thêm 3.621,59 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho tăng gần 20%, đạt 6.354,25 tỷ đồng, tương đương khoảng 32% tổng tài sản. So với thời điểm đầu năm, lượng vốn nằm trong hàng tồn kho đã tăng thêm hơn 1.051 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng khoảng 20%, lên 1.708,14 tỷ đồng. Riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 1.545,95 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản tài chính, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng thêm 1.625,71 tỷ đồng, đạt 2.460,56 tỷ đồng, toàn bộ là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm khoảng 31%, xuống còn 581,66 tỷ đồng.

Một biến động lớn khác trên bảng cân đối kế toán là giá trị tài sản cố định tăng thêm 4.116,74 tỷ đồng, đạt 5.921,47 tỷ đồng. Cùng thời điểm, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 3.261,4 tỷ đồng, còn 1.181,64 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Thép Nam Kim tại cuối tháng 9 đạt 12.242,37 tỷ đồng, tăng thêm 3.383,85 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng khoảng 35%, đạt 6.213,93 tỷ đồng. Các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng khoảng 7%, lên 2.421,12 tỷ đồng.

Khoản mục vay và nợ thuê tài chính của Thép Nam Kim tăng gần 1.768 tỷ đồng sau 9 tháng, lên hơn 8.635 tỷ đồng vào cuối quý III/2026. Ảnh: BCTC hợp nhất quý III/2026.

Tính chung, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Thép Nam Kim đạt 8.635,04 tỷ đồng, tăng thêm 1.767,93 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương khoảng 26%. Khoản mục này chiếm hơn 70% tổng nợ phải trả của doanh nghiệp.

Bên cạnh nợ vay, khoản phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng hơn gấp đôi, đạt 2.954,38 tỷ đồng tại cuối tháng 9. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của Thép Nam Kim đạt 7.778,82 tỷ đồng, tăng thêm 237,74 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.005,72 tỷ đồng.