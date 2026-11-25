Muốn rót thêm 1.500 tỷ đồng vào công ty con

CTCP Thép Nam Kim (mã ck: NKG) vừa công bố tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 12/12/2026 tới đây.

Một trong những nội dung đáng chú ý là phương án tăng vốn cho Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ, công ty con do NKG sở hữu 100% vốn. Theo tờ trình, NKG muốn tăng vốn điều lệ của Tôn Nam Kim Phú Mỹ từ 2.700 tỷ đồng lên tối đa 4.200 tỷ đồng. Toàn bộ phần vốn tăng thêm 1.500 tỷ đồng sẽ do NKG góp bằng tiền. Sau khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của NKG tại công ty con vẫn được duy trì ở mức 100%.

Mục đích góp vốn nhằm phục vụ việc thực hiện dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ và/hoặc bổ sung vốn lưu động phục vụ hoàn động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác.

HĐQT NKG sẽ quyết định số tiền góp vốn thực tế, nguồn vốn và thời điểm thực hiện. Việc góp vốn có thể được thực hiện một lần hoặc chia thành nhiều đợt, tùy thuộc tình hình tài chính, dòng tiền và nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Phương án tăng vốn được đưa ra ngay sau khi NKG khánh thành Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ ngày 21/11 tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, TPHCM. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng, công suất thiết kế 1,2 triệu tấn/năm, qua đó nâng tổng công suất thiết kế của Nam Kim lên hơn 2,2 triệu tấn/năm.

Nhà máy có diện tích 32,2 ha, được triển khai qua 2 giai đoạn đến năm 2027. Dự án được đầu tư theo mô hình sản xuất liên hoàn, từ xử lý thép cán nóng, cán nguội, ủ, mạ đến phủ màu. Các dây chuyền được thiết kế để sản xuất thép cán nguội, thép mạ và tôn phủ màu.

Sáp nhập công ty con vào NKG

Bên cạnh phương án tăng vốn, HĐQT Thép Nam Kim cũng trình cổ đông chủ trương sáp nhập Tôn Nam Kim Phú Mỹ vào công ty mẹ, dự kiến thực hiện trong năm 2027 và/hoặc 2028, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Theo NKG, việc sáp nhập nhằm giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ, tối ưu phân bổ nguồn lực và gia tăng giá trị cho cổ đông. Sau khi hoàn tất, Tôn Nam Kim Phú Mỹ sẽ chấm dứt tồn tại. NKG sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty con, bao gồm các khoản nợ chưa thanh toán và nghĩa vụ đối với người lao động.

Do đang sở hữu 100% vốn điều lệ tại Tôn Nam Kim Phú Mỹ, NKG không phải phát hành thêm cổ phần để thực hiện sáp nhập. Giá trị khoản đầu tư vào công ty con sẽ được chuyển sang các chỉ tiêu tài sản tương ứng theo quy định kế toán.

HĐQT còn 4 thành viên nếu miễn nhiệm ông Võ Hoàng Vũ

Một nội dung khác tại đại hội là tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Võ Hoàng Vũ, căn cứ đơn từ nhiệm ngày 4/9/2026.

Nếu được cổ đông thông qua, HĐQT Thép Nam Kim sẽ còn 4 thành viên trong nhiệm kỳ 2025-2030. Theo doanh nghiệp, số lượng này vẫn đáp ứng quy định tại điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.