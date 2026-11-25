CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 12/12 tới.

Theo tài liệu trình cổ đông, Thép Nam Kim dự kiến tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ từ 2.700 tỷ đồng lên tối đa 4.200 tỷ đồng. Toàn bộ 1.500 tỷ đồng vốn tăng thêm sẽ do công ty mẹ góp bằng tiền mặt. Sau khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của NKG tại công ty con này vẫn được giữ ở mức 100%.

Nguồn vốn bổ sung dự kiến được sử dụng để thực hiện dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ và/hoặc bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh cùng các nhu cầu tài chính khác (nếu có).

Bên cạnh phương án tăng vốn, Thép Nam Kim cũng trình cổ đông kế hoạch sáp nhập Tôn Nam Kim Phú Mỹ vào công ty mẹ, dự kiến thực hiện trong năm 2027 và/hoặc năm 2028.

Theo tờ trình, việc sáp nhập nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tăng cường tính liên kết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phương án này hướng đến việc phát huy các lợi thế về tài chính, thị trường, đối tác, thương hiệu và nguồn nguyên vật liệu.

Các kế hoạch trên được đưa ra sau khi Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ khánh thành ngày 21/11 vừa qua. Dự án có diện tích 32,2 ha, nằm tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, phường Phú Mỹ, TP HCM, với tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng và công suất thiết kế 1,2 triệu tấn/năm.

Ảnh: Thép Nam Kim

Về nhân sự, Thép Nam Kim trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Võ Hoàng Vũ. Sau khi miễn nhiệm, HĐQT còn 4 thành viên, đáp ứng quy định tại Điều lệ công ty.

Trước đó, ngày 4/9/2026, công ty nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Võ Hoàng Vũ với lý do cá nhân.

Ở một diễn biến khác, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Thép Nam Kim, đã mua 75.000 cổ phiếu NKG trong tổng số 100.000 cổ phiếu đăng ký, trong khoảng thời gian từ ngày 26/10 đến 23/11. Lý do không hoàn tất giao dịch là điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu NKG do ông Hạnh nắm giữ tăng từ 28 đơn vị lên 75.028 đơn vị, tương ứng 0,015% vốn điều lệ của công ty.