Thép Nam Kim báo lãi quý III tăng vọt 157%, tổng tài sản vượt mốc 20.000 tỷ đồng

CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 5.472 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng chậm hơn đà tăng của doanh thu giúp lợi nhuận gộp đạt gần 495 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ. Qua đó, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cải thiện từ mức khoảng 4,8% trong quý III/2025 lên hơn 9% trong quý III năm nay.

Ở hoạt động tài chính, Nam Kim ghi nhận doanh thu 66 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng gần gấp đôi lên mức 121 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay chiếm hơn 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng gần 146%, từ 82 tỷ đồng lên 202 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận khoảng 54 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Thép Nam Kim báo lãi sau thuế quý III/2026 đạt gần 128 tỷ đồng, tăng khoảng 157% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần gần 12.884 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 252 tỷ đồng, tăng hơn 124% so với cùng kỳ năm 2025.

Các cuộn thép tấm bên trong nhà máy của Thép Nam Kim.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thép Nam Kim đạt 20.021,2 tỷ đồng, tăng 22,1% (tương ứng tăng thêm 3.621,6 tỷ đồng) so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 6.354,3 tỷ đồng (tương đương 31,7% tổng tài sản), tiếp theo là tài sản cố định ở mức 5.921,5 tỷ đồng (chiếm 29,58%), tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.042,3 tỷ đồng (chiếm 15,2%) cùng các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.708,1 tỷ đồng (chiếm 8,5%).

Biến động tài sản trong kỳ chủ yếu nằm ở khoản mục tài sản cố định khi tăng 228,1% so với đầu năm (tương ứng tăng thêm 4.116,8 tỷ đồng) lên mức 5.921,5 tỷ đồng. Khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng 81,8% so với đầu năm (tương ứng tăng thêm 1.368,5 tỷ đồng) lên 3.042,3 tỷ đồng. Ngược lại, tài sản dở dang dài hạn giảm 73,4%, tương ứng giảm 3.261,4 tỷ đồng về mức 1.181,6 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tính đến cuối quý III/2026, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Thép Nam Kim ở mức 8.635 tỷ đồng, tăng 25,7% so với đầu năm (tương ứng tăng thêm 1.767,9 tỷ đồng) và bằng 111% tổng vốn chủ sở hữu.

Trong đó, cơ cấu nợ vay bao gồm 6.213,9 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 2.421,1 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu NKG tăng 100 đồng lên mức 12.150 đồng/cổ phiếu.