Thép Miền Nam: Đối thoại dân chủ, tạo động lực để người lao động cống hiến

Đối thoại để cùng tháo gỡ, cùng đồng hành

Ngày 16/9/2026, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL (SSCV) tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động năm 2026. Tham dự hội nghị có ông Lê Việt - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty, đại diện người sử dụng lao động; ông Trần Ngọc Hanh - Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện tập thể người lao động; cùng Ban Điều hành Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn và các Tổ trưởng Công đoàn.

Đây là hoạt động được Thép Miền Nam tổ chức nhằm thực hiện quy định về đối thoại tại nơi làm việc, đồng thời hưởng ứng hoạt động “Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói”. Quan trọng hơn, đối thoại tạo ra một không gian để những vấn đề liên quan trực tiếp đến công việc và đời sống người lao động được trao đổi thẳng thắn, dân chủ.

Tại hội nghị, các nội dung về chế độ, chính sách, điều kiện làm việc, an toàn lao động, đời sống và quyền lợi của người lao động được đưa ra trao đổi trong tinh thần cởi mở và trách nhiệm. Lãnh đạo Công ty Thép Miền Nam trực tiếp lắng nghe, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các đề xuất chính đáng để xem xét, có giải pháp phù hợp.

Ông Trần Ngọc Hanh - Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện tập thể người lao động chia sẻ tổ chức công đoàn luôn phối hợp với Công ty nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Với một doanh nghiệp sản xuất thép, nơi công việc đòi hỏi tính kỷ luật, sự chính xác và ý thức cao về an toàn, việc duy trì đối thoại có ý nghĩa thiết thực. Những người trực tiếp làm việc tại các vị trí sản xuất là những người hiểu rõ thực tế công việc, từ đó có thể phản ánh những vấn đề cần được điều chỉnh hoặc đề xuất những cách làm hiệu quả hơn.

Trong quá trình đó, Công đoàn Thép Miền Nam giữ vai trò cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp. Cùng với việc đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn còn phối hợp với Công ty nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Đối thoại vì thế không chỉ là câu chuyện giải đáp kiến nghị. Đó còn là cách doanh nghiệp thể hiện sự tôn trọng đối với người lao động và tạo dựng niềm tin từ chính những vấn đề cụ thể trong công việc hằng ngày.

Chăm lo để người lao động yên tâm gắn bó, sáng tạo

Sự quan tâm ấy tại Thép Miền Nam không chỉ thể hiện qua những cuộc đối thoại mà còn được cụ thể hóa bằng các chính sách chăm lo, đãi ngộ người lao động.

Hiện Thép Miền Nam có 591 cán bộ, công nhân viên, làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thép xây dựng. Đặc thù sản xuất công nghiệp đòi hỏi người lao động phải có tay nghề, tính kỷ luật, sự cần cù và tinh thần trách nhiệm cao. Vì vậy, chăm lo để người lao động yên tâm làm việc cũng là một phần quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty.

Các chính sách về thu nhập và phúc lợi được Thép Miền Nam quan tâm theo hướng bảo đảm quyền lợi người lao động. Công ty duy trì mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng; thực hiện chế độ thưởng vào những dịp lễ lớn; đồng thời có chính sách quan tâm đến lao động nữ, trong đó tạo điều kiện để người lao động nữ chăm sóc sức khỏe trong thai kỳ.

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty Thép Miền Nam, ông Lê Việt - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty tham dự hội nghị với tư cách của một người lắng nghe và đồng hành, cùng tìm cách chia sẻ và tháo gỡ.

Người lao động cũng được tạo điều kiện nghỉ phép, được hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn theo chính sách của Công ty. Bên cạnh các chế độ bảo hiểm bắt buộc, Thép Miền Nam còn mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe 24/24 cho người lao động.

Một chính sách thiết thực khác là chăm lo bữa ăn giữa ca. Người lao động được phục vụ các bữa ăn theo ca, trong đó có bữa sáng miễn phí cùng cà phê, nước uống. Hình thức ăn buffet được triển khai cho các ca sáng, trưa, chiều và ca đêm, phù hợp với đặc thù sản xuất của doanh nghiệp.

Những chính sách tưởng như rất đời thường lại có ý nghĩa trực tiếp đối với người lao động. Một bữa ăn đủ chất giữa ca, sự bảo đảm về sức khỏe, thu nhập và các chế độ phúc lợi giúp người lao động thêm yên tâm trong công việc, nhất là với những người thường xuyên làm việc theo ca.

Từ nền tảng đó, phẩm chất cần cù và tinh thần sáng tạo của người lao động Thép Miền Nam có thêm điều kiện được phát huy. Trong sản xuất thép, sáng tạo không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là một cải tiến trong thao tác, một giải pháp giúp công việc an toàn hơn, tiết kiệm hơn, nâng cao năng suất hoặc khắc phục một bất cập trong quá trình sản xuất.

Sức mạnh của Thép Miền Nam không chỉ nằm ở năng lực sản xuất mà còn được tạo nên từ đội ngũ những người lao động cần cù, trách nhiệm, giàu kinh nghiệm và không ngừng tìm tòi cách làm tốt hơn.

Những người lao động gắn bó lâu năm với nhà máy có kinh nghiệm thực tiễn được tích lũy qua từng công đoạn sản xuất. Cùng với đó là lực lượng lao động trẻ có khả năng tiếp cận công nghệ và những phương pháp làm việc mới. Khi kinh nghiệm và sức sáng tạo được kết hợp, người lao động không chỉ hoàn thành tốt công việc mà còn trực tiếp đóng góp vào quá trình cải tiến sản xuất.

Để tinh thần ấy được duy trì, sự ghi nhận đối với những đóng góp của người lao động cũng rất quan trọng. Trong mỗi cuộc đối thoại dân chủ, khi người lao động được lắng nghe, được tạo điều kiện làm việc, được chăm lo đời sống và hưởng những chế độ phù hợp với đóng góp, sự gắn bó với doanh nghiệp sẽ được củng cố.

Sức mạnh của Thép Miền Nam không chỉ nằm ở năng lực sản xuất mà còn được tạo nên từ đội ngũ những người lao động cần cù, trách nhiệm, giàu kinh nghiệm và không ngừng tìm tòi cách làm tốt hơn. Khi doanh nghiệp và Công đoàn cùng chăm lo, lắng nghe và đồng hành, người lao động có thêm động lực để gắn bó, còn Công ty có thêm nguồn lực quan trọng cho hành trình phát triển ổn định, bền vững.