Theo thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 13-11-2026, Ủy ban châu Âu (EC) ban hành Quy định thực thi (EU) 2026/2547, áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội dạng phẳng nhập khẩu từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mức thuế áp dụng đối với Việt Nam là 16%; Ấn Độ chịu mức 9,5%; Nhật Bản 27,9%; Đài Loan (Trung Quốc) từ 20,7% đến 27% và Thổ Nhĩ Kỳ từ 3% đến 7,8%.

Dây chuyền sản xuất các sản phẩm thép cán nguội của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An, Khu công nghiệp Đông Hồi (Nghệ An). Ảnh: TTXVN

Vụ việc được EC khởi xướng điều tra ngày 18-9-2025, trên cơ sở đơn yêu cầu của Hiệp hội Thép châu Âu (EUROFER) gửi ngày 4-8-2025. Theo kết luận điều tra, hàng hóa nhập khẩu từ các thị trường thuộc diện xem xét có hành vi bán phá giá, gây thiệt hại cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự tại EU. Do đó, EC quyết định áp dụng biện pháp thuế chính thức nhằm bảo vệ ngành sản xuất nội địa.

Các sản phẩm thuộc diện áp thuế là thép cán nguội dạng phẳng làm từ sắt, thép không hợp kim hoặc thép hợp kim khác, chưa được phủ, mạ hoặc tráng và không trải qua công đoạn gia công nào khác ngoài cán nguội. Phạm vi áp dụng không bao gồm thép không gỉ, một số loại thép kỹ thuật điện và các sản phẩm thép chuyên dụng được loại trừ theo quy định.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thép dẹt cán nguội của Việt Nam sang EU đạt 167,6 triệu USD, tăng 39,2% so với năm 2024 và chiếm 8,7% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của EU.

Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này chỉ đạt 28,9 triệu USD, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước.

Ủy ban châu Âu cho biết thị trường thép cán nguội dạng phẳng của EU có giá trị khoảng 23,2 tỷ euro. Hoạt động sản xuất trong khối được triển khai tại 12 quốc gia thành viên, tạo việc làm cho hơn 8.600 lao động. Trong tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này vào EU, thép có xuất xứ Việt Nam đạt khoảng 125 triệu euro.

Việc áp thuế chống bán phá giá 16% có thể làm tăng chi phí nhập khẩu, ảnh hưởng đến giá bán và sức cạnh tranh của thép cán nguội Việt Nam tại thị trường châu Âu.

Trước diễn biến này, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, EU và Luxembourg khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu thép chủ động rà soát danh mục sản phẩm thuộc diện điều chỉnh, xác định chính xác mức thuế áp dụng và các yêu cầu về chứng từ nhập khẩu theo Quy định thực thi (EU) 2026/2547.

Đồng thời, doanh nghiệp cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi biện pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại thị trường EU.