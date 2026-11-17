Xuất khẩu sắt thép của Việt Nam sang EU đạt hơn 1 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026, song các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với những rào cản thương mại mới khi thị trường này chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội.

Ngày 13/11/2026, Ủy ban châu Âu (EC) ban hành Quy định thực thi (EU) 2026/2547 về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội dạng phẳng nhập khẩu có xuất xứ từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Quy định được công bố trên Công báo Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/11/2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 17/11/2026.

Theo đó, các sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá có xuất xứ từ Việt Nam chịu mức thuế 16%. Trong khi đó, mức thuế đối với sản phẩm có xuất xứ từ Ấn Độ là 9,5%, Nhật Bản là 27,9%, Đài Loan từ 20,7% đến 27% và Thổ Nhĩ Kỳ từ 3% đến 7,8%.

Vụ việc được EC khởi xướng điều tra từ ngày 18/9/2025, trên cơ sở đơn yêu cầu của Hiệp hội Thép châu Âu (EUROFER) nộp ngày 4/8/2025.

Sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng biện pháp là một số sản phẩm thép cán nguội dạng phẳng bằng sắt, thép không hợp kim hoặc thép hợp kim khác, chưa được phủ, mạ hoặc tráng và không được gia công thêm ngoài cán nguội. Phạm vi điều tra không bao gồm thép không gỉ, một số loại thép kỹ thuật điện và các sản phẩm thép chuyên dụng khác được loại trừ theo quy định.

Sau hơn một năm tiến hành điều tra, EC xác định hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc phạm vi điều tra có hành vi bán phá giá, gây thiệt hại cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự của EU. Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan này quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức nhằm xử lý tác động của hàng nhập khẩu bán phá giá đối với ngành sản xuất nội địa.

Việc áp dụng mức thuế 16% diễn ra trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu sắt thép của Việt Nam sang EU đang từng bước được cải thiện sau nửa đầu năm 2026.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 8,89 triệu tấn sắt thép các loại, thu về 6,2 tỷ USD, tăng 12,6% về lượng và 19,85% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân đạt 697 USD/tấn, tăng 6,44%.

Trong đó, EU là thị trường xuất khẩu sắt thép lớn thứ hai của Việt Nam, sau ASEAN, với khối lượng đạt khoảng 1,59 triệu tấn, tương ứng kim ngạch hơn 1,06 tỷ USD, chiếm khoảng 17,1% tổng giá trị xuất khẩu sắt thép của cả nước.

Tuy nhiên, trái với đà tăng trưởng chung của hoạt động xuất khẩu sắt thép, lượng hàng xuất sang EU giảm 1,49%, kim ngạch giảm 3,02% so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân sang thị trường này đạt 669 USD/tấn, giảm 1,56%.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 983.000 tấn sắt thép sang EU, trị giá 618,13 triệu USD, giảm 14,23% về lượng và 19,88% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Xét riêng các thị trường thành viên EU, Italy và Bỉ hiện là hai quốc gia nhập khẩu lượng lớn sắt thép từ Việt Nam, chiếm gần 69% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang khối trong 9 tháng năm 2026.

Cụ thể, xuất khẩu sắt thép sang Italy đạt 614.740 tấn, trị giá 382,11 triệu USD, giảm 26,54% về kim ngạch so với cùng kỳ. Trong khi đó, thị trường Bỉ ghi nhận kết quả tích cực hơn với sản lượng nhập khẩu đạt 534.550 tấn, trị giá 347,42 triệu USD, tăng 26,24% về kim ngạch.

Không chỉ đối mặt với các biện pháp chống bán phá giá đối với từng nhóm sản phẩm, doanh nghiệp thép Việt Nam còn phải thích ứng với những thay đổi trong cơ chế quản lý nhập khẩu thép của EU kể từ ngày 1/7/2026.

Theo thông tin từ Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, tổng hạn ngạch nhập khẩu thép của EU theo cơ chế mới giảm xuống khoảng 18,3 triệu tấn mỗi năm, thấp hơn gần 47% so với mức năm 2024. Đồng thời, mức thuế đối với lượng thép nhập khẩu vượt hạn ngạch tăng từ 25% lên 50%.

Tổng hạn ngạch thép mà Việt Nam có thể tiếp cận theo cơ chế mới vào khoảng 1,6 triệu tấn mỗi năm. Trong đó, hạn ngạch đối với thép mạ khoảng 470.000 tấn và thép cuộn cán nóng (HRC) khoảng 415.000 tấn mỗi năm.

Bên cạnh việc thu hẹp hạn ngạch và nâng mức thuế ngoài hạn ngạch, EU còn bổ sung yêu cầu truy xuất nguồn gốc, xác định quốc gia nơi thép được nấu luyện và đúc lần đầu.

Liên quan đến Quy định thực thi (EU) 2026/2547, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, EU và Luxembourg cho biết việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh và hoạt động xuất khẩu thép cán nguội của Việt Nam sang thị trường EU.

Thương vụ khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thép chủ động rà soát phạm vi sản phẩm, mức thuế áp dụng cũng như các yêu cầu về chứng từ nhập khẩu theo quy định mới, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình thực thi biện pháp phòng vệ thương mại.