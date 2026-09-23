Theo vết kỷ vật tìm danh tính liệt sĩ

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau tiếp tục phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương khảo sát, xác minh thông tin, tìm kiếm tại những địa bàn từng diễn ra chiến tranh và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Mỗi thông tin về vị trí mộ, mỗi dấu tích được phát hiện đều được kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng. Từng phần hài cốt, từng di vật đi kèm được thu thập, phân loại và bảo quản cẩn thận.

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cà Mau và các đại biểu viếng, dâng hương trước khi tiến hành lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Giá Rai. Ảnh: TRỊNH HẢI

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; thu thập, bảo quản các di vật được phát hiện trong quá trình tìm kiếm.

Giữa lớp đất đã phong kín bởi thời gian, những vật dụng nhỏ bé còn sót lại trở thành những “chứng nhân” lặng thầm. Một chiếc nhẫn có thể giúp lần tìm người thân; một lọ thuốc có thể gợi mở thông tin về đơn vị, thời gian; một vật dụng cá nhân quen thuộc có thể trở thành điểm nối giữa người đã hy sinh với gia đình đã nhiều năm mong ngóng.

Mỗi dấu tích, dù nhỏ bé, đều được cán bộ, chiến sĩ trân trọng, bởi đó có thể là manh mối giúp trả lại tên tuổi cho một người lính đã anh dũng hy sinh.

Những di vật còn lại sau nhiều năm nằm dưới lòng đất là những dấu tích quý giá, góp phần phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm thông tin về liệt sĩ.

Đối với những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, công việc không chỉ là tìm thấy một phần mộ mà còn là hành trình lần tìm những thông tin cuối cùng về người đã khuất. Từ vị trí phát hiện, đặc điểm hài cốt, di vật đi kèm đến thông tin do nhân chứng, đồng đội và thân nhân cung cấp đều được kết nối, đối chiếu, từng bước làm sáng tỏ danh tính liệt sĩ.

Những di vật nhuốm màu thời gian nhưng là manh mối hữu ích còn sót lại.

Tính đến ngày 21/9/2026, toàn Chiến dịch đã khai quật 2.624 mộ liệt sĩ và tiến hành lấy 1.885 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác xác định danh tính. Hiện lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ ở Nghĩa trang Liệt sĩ ở xã Giá Rai, còn 2 nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh (ở xã Hoà Bình và xã An Xuyên) và Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi của xã Châu Thới. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau đang cố gắng từng giây phút để hoàn thành trước ngày 04/10/2026. Dự kiến bàn giao mẫu về Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an ngày 05/10/2026.

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Cà Mau di chuyển hài cốt liệt sĩ đến khu vực lấy mẫu phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính, đưa các anh trở về với gia đình.

Trung tá QNCN Vương Đắc Phong, Thợ sửa chữa vô tuyến, Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu, chia sẻ: Được giao nhiệm vụ làm công tác số hoá, tìm kiếm kỷ vật và lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ, bản thân tôi rất tự hào. Tôi cùng các thành viên trong đội luôn nỗ lực để làm sao trả lại tên cho các bác, các chú.

“Niềm xúc động trào dâng khi nâng niu từng kỷ vật còn sót lại trong mộ phần hay chạm vào từng mẫu hài cốt luôn thôi thúc chúng tôi. Bởi mỗi kỷ vật nhỏ bé là một phần ký ức, là xương máu của liệt sĩ và gắn với sự ngóng chờ ròng rã suốt mấy mươi năm của những người thân. Chúng tôi mong sớm đưa các anh về đoàn tụ cùng gia đình”, Trung tá QNCN Vương Đắc Phong bày tỏ.

Những kỷ vật được tập hợp, kiểm tra và bảo quản cẩn thận; mỗi hiện vật được phát hiện đều mang theo hy vọng góp phần tìm lại danh tính, đưa các anh trở về với gia đình.

Mỗi di vật tìm thấy bên hài cốt liệt sĩ, dù nhỏ bé, đều là một dấu tích quý giá giúp chúng tôi lần tìm danh tính người đã khuất.

Vì vậy, chúng tôi luôn trân trọng, bảo quản và đối chiếu từng di vật. Xác định được tên tuổi cho một liệt sĩ không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Thượng tá Lê Thanh Sang, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau

Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối với sự tận tâm, trách nhiệm cao nhất của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng. Mỗi phần hài cốt được tìm thấy, mỗi kỷ vật được nâng niu, bảo quản là thêm một cơ hội đưa các anh trở về.

Trở về với đúng tên tuổi, quê hương, gia đình và đồng đội - để sự hy sinh của các anh được ghi nhớ trọn vẹn, kết thúc những năm tháng chờ đợi của thân nhân liệt sĩ và chào đón các anh về trong niềm tri ân sâu sắc./.