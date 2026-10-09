Theo sát từng hộ để xóa nhà tạm ở Văn Hán

Lãnh đạo xã Văn Hán thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng được hỗ trợ sửa chữa mái nhà.

Bà Nguyễn Thị Lan, ở thôn Vân Hán, là mẹ đơn thân, sức khỏe yếu, nguồn thu nhập chủ yếu từ vài sào chè. Căn nhà gỗ của gia đình đã xuống cấp, mỗi khi mưa lớn, nước thường hắt vào trong. Với điều kiện hiện có, việc sửa chữa vượt quá khả năng của bà. Bà Lan chia sẻ: Sức khỏe tôi không tốt, thu nhập thấp nên tôi không thể tự lo kinh phí làm nhà. Nay, được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm hỗ trợ, tôi rất vui và biết ơn.

Hoàn cảnh của bà Lan là một trong những trường hợp được xã Văn Hán rà soát để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Toàn xã hiện có 14 hộ thuộc diện cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, 11 hộ chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất ở. Đây là một trong những vướng mắc cần được giải quyết trước khi triển khai các bước hỗ trợ xây dựng nhà theo quy định.

Từ kết quả rà soát, UBND xã xác định cụ thể tình trạng hồ sơ của từng hộ để có hướng xử lý. Những nội dung thuộc thẩm quyền được hướng dẫn, giải quyết tại cơ sở; trường hợp cần ý kiến chuyên môn được phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ. Việc theo dõi sát từng trường hợp giúp địa phương xác định hồ sơ còn thiếu gì, vướng ở khâu nào, từ đó hạn chế tình trạng thủ tục kéo dài.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hán, cho biết: Chúng tôi giao cán bộ phụ trách từng trường hợp, thường xuyên cập nhật tiến độ và những vấn đề phát sinh. Nội dung nào xã có thể giải quyết thì xử lý ngay; nội dung cần phối hợp cơ quan chuyên môn thì chủ động trao đổi để có hướng tháo gỡ. Khi từng việc được xác định rõ, việc hướng dẫn người dân cũng thuận lợi hơn.

Nếu thủ tục pháp lý là phần việc chính quyền tập trung giải quyết, thì tại nhiều hộ, khó khăn còn nằm ở nhân lực và các công việc chuẩn bị trước khi xây dựng. Với những gia đình neo người hoặc hạn chế sức lao động, việc san mặt bằng, vận chuyển vật liệu, chuẩn bị hiện trường cũng cần sự chung tay của cộng đồng. Đây là phần việc Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Hán cùng các tổ chức thành viên tham gia vận động, phối hợp thực hiện.

à Vương Thị Quỳnh Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Hán, cho biết: Các thành viên được phân công thường xuyên nắm tình hình từng hộ, phối hợp với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư vận động bà con cùng hỗ trợ. Tùy từng trường hợp, người dân có thể góp ngày công san mặt bằng, vận chuyển vật liệu hoặc giúp một số phần việc phù hợp trong quá trình làm nhà. Với những hộ còn khó khăn về nhân lực, sự hỗ trợ tại chỗ này rất thiết thực.

Cách làm của Văn Hán cho thấy, xóa nhà tạm không chỉ phụ thuộc vào nguồn kinh phí hỗ trợ. Với những hộ còn vướng thủ tục, địa phương tập trung hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; những gia đình khó khăn về nhân lực được vận động cộng đồng hỗ trợ; các vấn đề phát sinh được nắm bắt để phối hợp xử lý kịp thời.

Với những gia đình còn khó khăn về nhà ở, một căn nhà mới không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn tạo nền tảng để ổn định cuộc sống. Còn với địa phương, việc rà soát sát từng hộ, xử lý đúng vướng mắc và huy động nguồn lực phù hợp là cơ sở để chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai đúng đối tượng, đúng nhu cầu.