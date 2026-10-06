Theo sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa giữ lạm phát ở mức 4,5%

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lê Thị Tuyết Nhung trả lời câu hỏi của phóng viên tại Họp báo. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Bên cạnh đó, chủ động dự báo và xây dựng phương án giá để đảm bảo nguồn cung và điều hành giá phù hợp; đồng thời, các cơ quan địa phương sẽ phải tăng cường công tác kiểm tra về chấp hành quy định về giá; tránh tình trạng găm hàng, đầu cơ, đẩy giá.

Đối với các địa phương mà có mức tăng CPI cao hơn bình quân cả nước, Bộ Tài chính đề nghị phải phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến giá tăng cao, nhất là đối với các mặt hàng khiến chỉ số CPI tăng cao để có biện pháp điều hành phù hợp.

Đặc biệt, để kiểm soát giá cả hàng hóa khác, đối với các mặt hàng nền tảng là xăng dầu, ngày 30/9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 43 năm 2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng và hàng dầu, hàng nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay từ ngày 11/10 cho đến hết năm nay.

“Bộ Tài chính với vai trò là thường trực Ban chỉ đạo giá sẽ phối hợp cùng với các bộ ngành, địa phương theo dõi sát tình hình cung cầu, diễn biến giá cả để có các động thái chính sách phù hợp, từ đó đảm bảo kiểm soát được mức lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã giao. Thủ tướng Chính phủ đã kết luận tại phiên họp thường kỳ vừa rồi là chúng ta sẽ kiên quyết giữ mức lạm phát như mục tiêu Quốc hội đã giao cho Chính phủ”, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá cho hay.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Chia sẻ thêm thông tin về các mặt hàng có giá do Nhà nước quyết định, về giá dịch vụ y tế, bà Nhung cho biết, hiện giá khám chữa bệnh cũng chưa được tính hết đầy đủ các chi phí. Thời gian qua, Bộ Y tế có đề nghị Chính phủ cho tính thêm chi phí quản lý. Bộ Tài chính đã tham mưu và tham gia ý kiến các phương án để đảm bảo rằng là mức giá tăng không quá 4%.

“Từ nay đến cuối năm, cũng sẽ không có đề xuất nào liên quan đến việc tăng giá khám chữa bệnh cũng như những dịch vụ về giáo dục. Còn về mặt hàng điện, Chính phủ cũng đã chỉ đạo sẽ cố gắng là không tăng giá điện”, bà Nhung thông tin.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu cũng sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá của thế giới thế nhưng Việt Nam cũng sẽ có các biện pháp bảo đảm. Thứ nhất là về nguồn cung, thứ hai là các chính sách thuế từ phía Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Người phát ngôn Bộ Tài chính chủ trì Họp báo. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Làm rõ thêm các nội dung này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, mục tiêu lạm phát năm 2026 quanh mức 4,5%, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã quyết nghị. Bộ Tài chính sẽ điều hành giá để đảm bảo mục tiêu Quốc hội cho phép trong năm 2026.

Theo đó, các giải pháp đó là đảm bảo nguồn cung các mặt hàng chiến lược, đảm bảo cân đối nguồn cung xăng dầu, không thiếu điện cho nền kinh tế. Cùng với đó là các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo.

“Chúng ta cần tăng cường để kiểm tra, giám sát đối với việc mà thực thi pháp luật về giá theo quy định. Nơi nào, địa bàn nào thực hiện có bất thường thì cần tăng cường kiểm tra, giám sát để từ đó tránh được những hiện tượng đầu cơ, trục lợi”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Với tất cả những giải pháp trên, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, năm 2026, CPI sẽ đạt được mục tiêu theo đúng chỉ tiêu Quốc hội đề ra.