Theo nhịp tàu về miền 'Đệ nhất danh trà'

Trong dịp Festivall trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, tỉnh Thái Nguyên và Công ty CP Vận tải đường sắt phối hợp mở các cặp tàu đưa du khách về xứ Trà và ngược lại.

Phố phường qua ô cửa con tầu

Điểm đặc biệt của “Chuyến tàu di sản” về miền “Đệ nhất danh trà” là trên dọc hành trình Hà Nội – Thái Nguyên, du khách được tham gia các trải nghiệm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thưởng trà… Và qua ô cửa sổ con tàu, hình ảnh phố phường, làng quê chuyển động tạo cho du khách cảm nhận mình được gần gũi hơn với thiên nhiên.

Đó là một sản phẩm du lịch mới, ở đó hội tụ sự liên kết, phối hợp của nhiều cơ quan, ban, ngành và các thành viên trong Hiệp hội du lịch tỉnh Thái Nguyên và Hà Nội.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt, bảo: Việc kết nối chuyến tàu di sản đến với miền văn hóa trà Thái Nguyên dịp Festival Trà là cơ hội để ngành Đường sắt đồng hành cùng địa phương quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Thái Nguyên. Chúng tôi kỳ vọng hành trình sẽ mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên, tâm đắc: Chuyến tàu là một hành trình trải nghiệm thú vị dành cho du khách. Chúng tôi mong muốn sản phẩm sẽ tạo sức hút mới, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển du lịch bền vững.

Sự ủng hộ, hưởng ứng của các đơn vị làm du lịch Hà Nội mở thêm cơ hội đưa sản phẩm đến với thị trường khách lớn. Hà Nội với lợi thế là trung tâm đón khách, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lữ hành và có khả năng kết nối các nguồn khách trong nước, quốc tế để giới thiệu những hành trình mới về Thái Nguyên.

Sự quan tâm của các đơn vị du lịch Thủ đô đã tạo điều kiện quảng bá sản phẩm, đồng thời mở ra khả năng xây dựng các chương trình tour trọn gói, kết nối vận tải đường sắt với dịch vụ tham quan, ăn nghỉ và trải nghiệm tại điểm đến.

Màn múa bát được các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn phục vụ du khách trên tàu.

Giữa nhịp chuyển động đều đều của con tàu, tiếng sáo Mông cất lên, khi trong trẻo, lúc réo rắt như tiếng gió luồn qua những triền núi. Âm thanh mộc mạc gợi mở câu chuyện về đời sống, tình cảm và bản sắc của đồng bào các dân tộc ở thủ đô gió ngàn.

Với du khách, đây là cơ hội tiếp xúc trực tiếp với âm nhạc truyền thống, khám phá sự đa dạng văn hóa qua thanh âm và cách người nghệ nhân gửi gắm cảm xúc vào từng giai điệu.

Cũng ngay trong không gian văn hóa trên hành trình về xứ trà Thái Nguyên, lời Then rộn ràng trên nền cây đàn Tính đưa du khách đến gần hơn với văn hóa Tày - Nùng Việt Bắc.

Những làn điệu tha thiết, sâu lắng thể hiện tình yêu quê hương, sự gắn bó với núi rừng và những giá trị tinh thần được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Việc giới thiệu hát Then trên hành trình du lịch góp phần đưa di sản đến gần hơn với đông đảo công chúng, đồng thời khơi gợi mong muốn tìm hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa của cộng đồng.

Và những không gian văn hóa

Nghệ sĩ Hà Thanh Sơn, Trung tâm Văn hóa tỉnh, cho biết: Tôi rất vinh dự khi được biểu diễn nghệ thuật trên đoàn tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên, đặc biệt trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026…

Rồi một sự háo hức, độc lạ bất chợt ùa về ngay trong khoang tàu. Những sơn nữ thắt đáy lưng ong trong sắc chàm với điệu múa bát nhịp nhàng theo tiếng nhạc, tạo nên tiết tấu vui tươi, gần gũi.

Những tràng pháo tay, nụ cười và sự hào hứng của hành khách khiến hoạt động biểu diễn trở thành dịp giao lưu, kết nối. Không khí giao lưu văn hóa, văn nghệ trong phút chốc xóa nhòa khoảng cách giữa các nghệ nhân và du khách. Nhiều du khách nhẹ nhàng nâng cây đàn tính, nhìn ngắm với một niềm cảm xúc.

Bên ô cửa con tàu hướng về xứ Trà Thái Nguyên.

Hành trình tiếp tục được mở ra khi đến Ga Lưu Xá. Thấy linh thiêng dưới một vùng trời Di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.

Trong khói hương trầm mặc, câu chuyện về một thời “mưa bom bão đạn” và sự anh dũng hy sinh của lực lượng thanh niên xung phong khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông, vận chuyển hàng hóa phục vụ tiền tuyến.

Thật ý nghĩa khi đến một vùng đất được dâng hương tưởng nhớ những người con của một đất nước Anh hùng. Một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng làm lòng người vơi chuyện áo cơm.

Và từ đây, hành trình trên quê hương chè mở rộng. Những nương chè trải dài trên một miền đất Trung du, tạo nên khung cảnh khoáng đạt và yên bình. Trên nương chè, du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng nông dân về quy trình sản xuất, chế biến chè.

Nhiều du khách trong nước, quốc tế cả ngày mê mải trên nương chè, rồi vội vã ngồi bên chiếc chảo gang, tự tay sao chè theo hướng dẫn của nông dân trong vùng.

Để khi nhàn tản bên ấm trà, cùng nhau thưởng thức chén trà sóng sánh mang hương vị đặc biệt của vùng đất Thái Nguyên, mới nhận ra niềm sảng khoái vì được thưởng thức những chén trà ở giữa lòng “Đệ nhất danh trà” Thái Nguyên.

Cũng khi đó, những nông dân hóa thân thành đại sứ văn hóa trà, rủ rỉ kể cho du khách nghe câu chuyện về đời người, đời chè, về việc chính quyền địa phương, nhà khoa học, doanh nghiệp luôn đồng hành cùng nông dân trên hành trình đưa cây chè trở thành cây tỷ đô ở tương lai gần.