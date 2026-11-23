Xuất Bản theLook

Giấc mộng bé thơ trong ‘Vương quốc nhỏ bí mật’

“Vương quốc nhỏ bí mật”, phần “à ơi rất thương” là một dải cảm xúc nhiều cung bậc của những tâm hồn bé thơ.

Thúy Hạnh

Tri Thức - Znews mời bạn dành vài phút quan sát hai bức tranh trích từ sách thơ Vương quốc nhỏ bí mật, phần à ơi rất thương, của tác giả Lã Thanh Hà và họa sĩ Như Quỳnh.

Bạn có từng nghĩ rằng, thế giới của trẻ em vô cùng đẹp đẽ mà cũng quá đỗi… bí ẩn. Mỗi em lại có một “vương quốc nhỏ bí mật” của riêng mình. Điều gì ẩn trong những vương quốc ấy? Thế giới ấy có giống như những gì người lớn hình dung?

Hai bức tranh mở ra một không gian êm êm của những lời ru, dìu dịu dẫn ta vào giấc ngủ. Người đọc bước vào thế giới cảm xúc của trẻ thơ. Và đâu chỉ riêng trẻ thơ, đó còn là thế giới của những người lớn vẫn còn giữ một tâm hồn thơ bé.

Một vài điều bạn có thể chú ý quan sát:

Nếu chưa đọc tác phẩm, bạn đoán các nhân vật trong tranh đang trải qua câu chuyện gì?

Có những nhân vật nào xuất hiện trong tranh?

Nhìn vào các nhân vật, bạn thấy trong lòng gợi lên cảm xúc gì?

Bắt đầu xem

Tranh: Như Quỳnh. Trích từ sách thơ Vương quốc nhỏ bí mật.

Bạn vừa dành vài phút quan sát hai bức tranh trích từ Vương quốc nhỏ bí mật, thuộc phần ba à ơi rất thương của tác giả Lã Thanh Hà và họa sĩ Như Quỳnh.

↑ Nhìn lại các bức tranh

Qua thơ và những bức tranh, cuốn sách mở ra những lối nhỏ để mời chúng ta cùng bước vào, khám phá và hiểu nhiều hơn một chút về thế giới cảm xúc diệu kỳ của trẻ thơ.

Bức tranh đầu tiên minh họa cho bài thơ “Ru”:

em ơi em ngủ cho ngoan

trưa vừa êm bóng, nhẹ nhàng mây qua

trước thềm êm một đóa hoa

lá êm êm lá, cành đà êm êm

bên nôi có bước chân êm

có êm êm thở, có mềm tay đưa

à ơi mai tóc lưa thưa

à ơi mi mắt còn chưa vương buồn

à ơi chân bé tí hon

à ơi em ngủ giấc tròn cho ngoan

ru êm, êm hết vội vàng

bình yên - từ những dịu dàng - lớn lên

Theo chia sẻ từ họa sĩ, trong quá trình làm việc cùng tác giả Lã Thanh Hà, tinh thần mà người viết muốn độc giả chú ý đến trong bài thơ này chính là lời ru và cảm xúc đang dần thành hình trong tâm hồn trẻ thơ. Cả hai điều ấy được họa sĩ Như Quỳnh chọn truyền tải qua từ “êm”. Cái “êm” se sẽ đó thấy được qua hình ảnh em bé đang say ngủ, nằm cạnh bên và được nâng đỡ bởi cánh hoa mang sắc nhẹ phớt. Cũng từ những sắc thái ấy, người đọc cũng nhìn ra được từng nét tính cách đang “lớn lên”.

Ở bức tranh thứ hai, mang chút dáng vẻ của vở Giấc mộng đêm hè của Shakespeare, độc giả phần nào thấy được chủ đề chính mà bài thơ muốn truyền tải: thế giới trong mơ.

cái ngủ này ngủ cho ngoan

à ơi mẹ kể mấy đàng cái thương

nâng niu nhất ấy cái hờn

chờ yên cái giận, cái buồn thì nghe

cái sợ nếu có khóc nhè

thì ôm ôm nhé, vỗ về xoa xoa

cái chờ là một nụ hoa

nở bừng người tới biết là đã mong

cái yêu nếu để trong lòng

thì như giấu chiếc kẹo đường chảy tan

cái đau để nhắc khẽ khàng

cái vui thì thích bạn sang chơi cùng

cái gì nhỉ, cái mông lung

thì thôi im lặng chờ cùng thời gian

cái ngủ cứ ngủ cho ngoan

chuyện thương còn học muôn vàn ngày sau…

Họa sĩ Như Quỳnh bật mí rằng ý tưởng của bức tranh đến từ câu chuyện dân gian về việc nếu gặp được bà Mụ trong mơ, bà sẽ dạy cho những em bé cách cười, cách khóc, dạy các em những cảm xúc ban sơ nhất. Nhìn vào tạo hình những nhân vật trong tranh, không khó để chỉ ra mỗi nhân vật là đại diện cho tính cách khác nhau. Mỗi một nhân vật, cặp nhân vật, nhóm nhân vật được khắc họa theo đúng nhịp điệu bài thơ: “cái ngủ”, “cái sợ”, “cái ôm”...

Nếu đọc trọn vẹn cuốn Vương quốc nhỏ bí mật, độc giả sẽ thấy bức minh họa cho bài thơ Cái ngủ thì ngủ cho ngoan “trừu tượng” hơn so với những bức minh họa khác. Họa sĩ Như Quỳnh chia sẻ rằng khi vẽ, chị không chú ý quá nhiều về cách mình diễn tả nhân vật, chỉ đến khi đã hoàn thành, chị mới phát hiện ra sự “trừu tượng” tình cờ này. Chị cho biết có lẽ vì chủ đề chính là về cảm xúc, thứ vốn dĩ rất khó định nghĩa và “chỉ mặt, gọi tên”, nên trong vô thức bức tranh đã mang một dáng vẻ rất riêng.

Nhìn lại, cả hai bức tranh được “vẽ” trên khung nền lời ru của mẹ. Dù bóng dáng người mẹ không xuất hiện trực tiếp trong bài thơ lẫn trong tranh minh họa, nhưng những tiếng “à ơi” và câu chuyện ta thấy được từ nét vẽ của người họa sĩ, độc giả sẽ thấy được sau cùng, vai trò của mẹ, ở vị trí là người chỉ dẫn cho con khám phá những xúc cảm đầu đời là quan trọng đến nhường nào.

Nhà thơ Hà Mã Đi Bộ (Lã Thanh Hà, 1993) sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình.

Hà nhận học bổng toàn phần Fulbright của chính phủ Mỹ và tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nghiên cứu về Gia đình và Trẻ em tại đại học University of New Mexico năm 2022. Làm thơ và viết truyện cho trẻ em vừa là sở thích, vừa là một cách để Hà hiểu và kết nối nhiều hơn với thế giới tâm hồn của các em nhỏ.

Họa sĩ Như Quỳnh sinh năm 1997, tốt nghiệp đại học và làm việc với vai trò họa sĩ minh họa từ năm 2020 cho đến nay. Như Quỳnh thích vẽ và mong muốn được kể những câu chuyện hấp dẫn, được chìm đắm trong thế giới nội tâm qua nhiều hình thức sáng tạo như tranh vẽ, đồ thủ công, sắp đặt chụp ảnh.

Thông báo bản quyền: Tranh minh họa thuộc quyền tác giả của họa sĩ và quyền sử dụng của Crabit Kidbooks. Tri Thức - Znews được họa sĩ và đơn vị phát hành cấp phép sử dụng hình ảnh trong phạm vi bài báo này.

Mọi hành vi sao chép, tái bản, phân phối, khai thác thương mại hoặc cung cấp hình ảnh cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm mục đích huấn luyện AI, khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chủ thể quyền liên quan đều không được phép.