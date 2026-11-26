Trong chuỗi chương trình Hà Nội sáng đèn thuộc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, Đối diện với vô cùng được biểu diễn lại tối 22/11, sau lần ra mắt năm 2024. Trước đó, sáng 18/11, dự án Gió gió mây mây có buổi điền dã và trình diễn cùng nghệ nhân múa bồng tại đình làng Triều Khúc. Ở cả 2 dự án, việc trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu và làm việc với người thực hành truyền thống là cơ sở để ê-kíp phát triển những sáng tạo của mình.

Một cảnh trong vở múa đương đại “Đối diện với vô cùng”. Ảnh BTC

Từ vở múa đương đại trên chất liệu tuồng…

Trong Đối diện với vô cùng, nhân vật Cái Tôi do Tú Hoàng thể hiện gặp gỡ 4 vị thần đại diện cho 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc trên đường tìm kiếm chính mình. Qua 3 chương Nối kiếp điêu linh, Chẳng còn gì phía sau và Muôn thuở chiêm bao, cuộc tìm kiếm ấy đi qua ước vọng hòa hợp với thiên nhiên, thần linh và đồng loại, những theo đuổi địa vị, tiền tài rồi sự đổ vỡ. Cuối cùng, nhân vật quay lại nhìn vào bên trong, đối diện với cái hữu hạn của đời người.

Trên sân khấu tranh tối tranh sáng, những động tác hip hop đan xen với bộ điệu mang tính ước lệ của tuồng. Cái Tôi xuất hiện với chiếc mũ trên đầu, có lúc mang sau lưng những lá cờ của trang phục tuồng. Cũng có lúc, ánh sáng trở thành một đối tượng để diễn viên tương tác, tham gia vào những cuộc đối thoại không lời. Tiếng trống tế, âm sắc đàn tranh, kèn bầu hòa cùng âm nhạc điện tử, thể nghiệm, tạo nên không gian khi căng thẳng, khi huyền bí. Theo cách ấy, những biến đổi của âm thanh, hình thể và ánh sáng cùng gợi các trạng thái cảm xúc trong cuộc tìm kiếm của nhân vật.

Đối diện với vô cùng từng có 3 đêm ra mắt năm 2024, sau cuộc gặp gỡ giữa Nguyễn Quốc Hoàng Anh với biên đạo múa Tú Hoàng và đạo diễn Hà Nguyên Long. Trong cuộc giao lưu với khán giả sau đêm diễn tối 22/11, Hoàng Anh kể: anh và Tú Hoàng cùng trưởng thành trong thời kỳ đổi mới và mở cửa, khi nhiều yếu tố văn hóa bên ngoài du nhập và đời sống thay đổi nhanh chóng.

Những ký ức của giai đoạn ấy, cùng cảm giác phải gồng mình theo đuổi vật chất, trở thành trải nghiệm chung để họ trò chuyện, đặt câu hỏi về điều mình muốn làm trong nghệ thuật. Có thêm cơ hội học tập, tiếp xúc với những tri thức và thực hành khác nhau, họ cũng tự hỏi khi đi về phía trước sẽ mang theo điều gì, còn thân thuộc đến đâu với mảnh đất ông bà, cha mẹ đã vun trồng. "Nghệ thuật truyền thống cho chúng tôi một cơ hội để trở về", Hoàng Anh chia sẻ.

Các nghệ sĩ cùng diễn thử nghiệm với các nghệ nhân làng Triều Khúc. Ảnh BTC

Quá trình tìm hiểu để thực hiện vở diễn đưa nhóm sáng tạo đến làm việc với nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam và các nghệ nhân ở Phú Mẫn, Bắc Ninh. Các thành viên trực tiếp quan sát, tìm hiểu những chuyển động muốn khai thác, thu thập tư liệu rồi chia sẻ với nhau để xây dựng tác phẩm. Theo Hoàng Anh, việc quan sát kỹ giúp anh nhận ra trật tự bên trong những chuyển động, âm nhạc tưởng như khó nắm bắt khi mới tiếp xúc với tuồng. Ở vai trò giám đốc âm nhạc, anh cũng đặc biệt chú ý đến nhịp điệu, cách đảo phách của bộ gõ truyền thống, cùng sức lôi cuốn và cảm giác bí ẩn của tiết tấu trong những loại hình diễn xướng gắn với thực hành tâm linh. Đây là những nguồn cảm hứng để anh xây dựng không gian âm thanh cho Đối diện với vô cùng.

Không gian ấy còn gắn với ký ức của Hoàng Anh về những lần về quê, đến đình, chùa, nghe âm thanh từ bà, mẹ và người thân. Tiếng chuông, tiếng sáo, tiếng chim trong những không gian thân thuộc cũng được anh nhắc đến khi nói về tác phẩm. Trong quá trình xây dựng vở, anh nhìn nhận âm nhạc, âm thanh, chuyển động và ánh sáng là những thành phần bình đẳng, cùng đối thoại trên sân khấu.

"Khi chúng tôi đưa vào tác phẩm những tiếng nói cá nhân, những suy tư rất riêng tư, mọi người lại có thể thấy nhiều góc liên quan đến mình. Bởi tất cả những ký ức ấy là một phần ký ức của cộng đồng. Đấy cũng là mong muốn của Đối diện với vô cùng: khơi gợi ký ức của cộng đồng", anh chia sẻ.

Tới cuộc thử nghiệm ở sân đình Triều Khúc

Việc tìm hiểu những thực hành văn hóa trong cộng đồng cũng được Hoàng Anh cùng các cộng sự tiếp tục qua dự án Gió gió mây mây. Sáng 18/11, cùng với họ, 3 nghệ sĩ đến từ Pháp, Hà Lan và Italy đã có mặt tại đình làng Triều Khúc để quan sát, học hỏi chuyển động của múa bồng, trao đổi cùng nghệ nhân và thu lại tiếng trống, thanh la. Ngay trong buổi sáng ấy, những âm thanh vừa ghi được đưa vào phần nhạc điện tử, thể nghiệm để các nghệ sĩ cùng người múa bồng trình diễn ngẫu hứng.

Các nghệ nhân làng Triều Khúc trong điệu múa “Con đĩ đánh bồng”. Ảnh BTC

Trong phần trình diễn khoảng 30 phút trước hàng trăm người xem, các nghệ nhân nam của làng Triều Khúc hóa trang thành nữ, mang khăn mỏ quạ đỏ, váy nhiễu đen, dải lụa ngũ sắc theo điệu múa Con đĩ đánh bồng nổi tiếng. Vũ điệu dân gian này được thể hiện trên nền âm nhạc điện tử kết hợp với tiếng thanh la, trống bản và các nhạc cụ gõ, để các nghệ sĩ cùng góp cách biểu đạt và khả năng sáng tạo ngay trong không gian văn hóa, tín ngưỡng gắn bó với điệu múa.

Theo Nguyễn Quốc Hoàng Anh, Gió gió mây mây được nhóm Lên Ngàn khởi xướng từ năm 2019, hướng đến tìm hiểu, phát triển tiềm năng của nghệ thuật truyền thống và diễn xướng dân gian Việt Nam thông qua điền dã, nghiên cứu cộng đồng và đồng hành cùng tác phẩm. Bên cạnh việc tìm kiếm cách tiếp cận mới với vũ đạo và âm nhạc dân gian, dự án còn mong muốn tạo cơ hội để người xem tham gia thực hành, cùng tìm hiểu và chia sẻ với những người giữ nghề.

Các nghệ sĩ trực tiếp thu âm bộ gõ địa phương để phát triển chất liệu âm nhạc điện tử. Ảnh BTC

Giám tuyển này cũng cho biết: những chất liệu được tìm hiểu, thử nghiệm tại Triều Khúc có thể tiếp tục được phát triển thành các sáng tạo dành cho không gian biểu diễn đặc thù, như không gian công cộng, không gian mở, hoặc sân khấu hộp. Anh mong những thử nghiệm như vậy có thêm sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà sản xuất, đồng thời tạo thêm dịp để các cộng đồng chia sẻ về âm nhạc, vũ đạo và diễn xướng ở làng quê mình.

Để phát triển tiếp các thử nghiệm và tổ chức thêm những đợt diễn cho tác phẩm đã hoàn thành, ê-kíp cần đối tác và nguồn lực sản xuất. Đặc biệt, với Đối diện với vô cùng, Hoàng Anh kỳ vọng lần trở lại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội sẽ đem đến cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà đầu tư và mở rộng cộng đồng khán giả.

Theo anh, Hà Nội có nguồn lực phong phú từ làng nghề, nghệ nhân và đời sống văn hóa địa phương. Điều cần thiết là tạo điều kiện để người sáng tạo làm việc với cộng đồng, dự án tiếp cận nhà đầu tư và các không gian, thiết chế văn hóa, với sự tham gia của Nhà nước và tư nhân. Hoàng Anh nhìn nhận đây cũng là hướng lễ hội năm nay đang thúc đẩy. Trong quá trình ấy, tri thức, kinh nghiệm từ các nghệ sĩ, tổ chức văn hóa quốc tế có thể bổ sung cho việc nghiên cứu và phát triển những cách biểu đạt mới dựa trên nền tảng văn hóa bản địa.

Để những quan hệ hợp tác ấy được duy trì, Hoàng Anh cho rằng cần có định hướng và sự hỗ trợ bằng thể chế, chính sách, đồng thời phát triển đội ngũ và năng lực tổ chức sản xuất. Một môi trường hoạt động ổn định sẽ giúp người sáng tạo và nhà đầu tư có cơ sở xây dựng kế hoạch dài hạn, tiếp tục dành thời gian, nguồn lực cho tác phẩm và những thử nghiệm sau mỗi kỳ lễ hội.

"Nghệ thuật truyền thống cho chúng tôi một cơ hội để trở về" - giám tuyển Nguyễn Quốc Hoàng Anh.