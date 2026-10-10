Theo đuổi, giám sát đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Dự TXCT có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung cùng đại diện các sở, ngành và lãnh đạo địa phương.

Các ĐBQH tiếp xúc cử tri tại phường Vinh Hưng. Ảnh: Phan Quỳnh

Bổ sung phụ cấp, bảo đảm quyền lợi khi thu hồi đất

Tại hội nghị, ĐBQH Nguyễn Thị Minh Tú thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI; đồng thời báo cáo việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Nhất.

Qua 7 ý kiến phát biểu, cử tri đề cập 11 nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, hạ tầng, đất đai và môi trường. Trong đó, cử tri kiến nghị nghiên cứu bổ sung chế độ phụ cấp đối với đội ngũ viên chức cấp xã; xem xét bố trí chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã; tiếp tục quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ đoàn thể...

Các đại biểu dự Hội nghị TXCT. Ảnh: Phan Quỳnh

Trong lĩnh vực kinh tế, cử tri đề nghị tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển và gắn tăng trưởng với nâng cao đời sống Nhân dân.

Đất đai và giải phóng mặt bằng là một trong những vấn đề được quan tâm. Theo phản ánh, bảng giá đất mới cao có thể gây khó khăn cho người dân trong tiếp cận đất đấu giá... Cử tri đề nghị có cơ chế phù hợp về thu hồi, bồi thường, tái định cư; hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm bền vững cho những hộ bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất.

ĐBQH Nguyễn Thị Minh Tú thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai. Ảnh: Mặt trận Vinh Hưng

Từ thực tế sản xuất, cử tri phản ánh giá vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi còn cao trong khi đầu ra sản phẩm thiếu ổn định; đề nghị tăng cường bình ổn thị trường, kết nối tiêu thụ và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững... Các ý kiến cũng đề nghị tăng cường chế tài xử lý thuốc giả, sản phẩm chức năng kém chất lượng.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, cử tri kiến nghị khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa, những bất cập trong sắp xếp cơ sở giáo dục và áp lực các khoản thu đầu năm học; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách... Những vấn đề về chủ trương sáp nhập xã, phường; xây dựng xã, phường hạt nhân; ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Bắc Vinh; giá bán điện mặt trời cũng được đại diện các sở, ngành trao đổi, giải trình.

ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang trao đổi với cử tri. Ảnh: Châu San

Thay mặt các ĐBQH trao đổi với cử tri, ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang cho biết: Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An chưa có chủ trương tiếp tục sáp nhập xã, phường. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, phân loại các kiến nghị, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Rõ thẩm quyền, trách nhiệm và thời hạn

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cử tri trong phản ánh những vấn đề thiết thực của đời sống, đồng thời đóng góp ý kiến đối với những vấn đề chung của tỉnh và đất nước.

ĐBQH Đoàn Minh Huấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mặt trận Vinh Hưng

ĐBQH Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được tiếp nhận nghiêm túc, phân loại đúng thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc đến cùng. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường, cần giải quyết ngay hoặc xác định rõ lộ trình, thời hạn, trách nhiệm và công khai để Nhân dân giám sát... Với những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh và Trung ương, các cơ quan chức năng cần rà soát, trả lời cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tránh tình trạng kiến nghị nhiều lần nhưng chậm được giải quyết.

Cử tri phường Vinh Hưng phát biểu ý kiến, kiến nghị. Ảnh: Mặt trận Vinh Hưng

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đặc biệt lưu ý yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của ĐBQH, HĐND theo hướng đồng hành, theo dõi và giải quyết công việc đến cùng; gắn việc tiếp nhận kiến nghị với kiểm tra thực tế, tháo gỡ khó khăn và giám sát kết quả thực hiện.

Đề cập các kiến nghị về vốn, môi trường, nhà ở xã hội, hạ tầng và phát triển doanh nghiệp, ĐBQH Đoàn Minh Huấn cho rằng cần nhìn nhận đây không chỉ là những vấn đề an sinh xã hội mà còn gắn trực tiếp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển sản xuất, tạo việc làm và thúc đẩy tiêu dùng... Đồng thời, đề nghị khai thác hiệu quả các giá trị lịch sử, văn hóa và tài nguyên, trong đó có kênh Nhà Lê, theo hướng liên kết vùng, bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo; đồng thời thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo thêm nguồn lực cho phát triển.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng. Ảnh: Mặt trận Vinh Hưng

ĐBQH Đoàn Minh Huấn khẳng định, mỗi ý kiến xác đáng của cử tri không chỉ góp phần giải quyết vấn đề cụ thể ở cơ sở mà còn giúp hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện... ĐBQH và chính quyền các cấp cần tăng cường mối liên hệ với Nhân dân, thực hiện phương châm “theo đuổi đến cùng, giám sát đến cùng”, góp phần xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của Nhân dân.