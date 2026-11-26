Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi công tác theo dõi, đôn đốc kiến nghị kiểm toán phải bám sát sự chuyển giao chức năng và thẩm quyền. Ảnh: QUỲNH ANH

Không để gián đoạn việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị

Theo quy định, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm thực hiện kiến nghị kiểm toán; KTNN có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Trách nhiệm này không thay đổi khi tổ chức bộ máy thay đổi. Điều thay đổi là đơn vị nào phụ trách, hồ sơ nằm ở đâu và ai là đầu mối. Nếu khâu chuyển giao không liền mạch, kiến nghị có nguy cơ bị chậm, bị bỏ sót hoặc không còn đơn vị nào chịu trách nhiệm đến cùng.

Trước yêu cầu của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của đất nước và của Ngành, các đơn vị đã chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ mới, xác định danh mục các cuộc kiểm toán cần bàn giao và triển khai bàn giao hồ sơ theo từng đợt. Dù công tác bàn giao vẫn đang diễn ra, kết quả bước đầu cho thấy các đơn vị đã nhận thức rõ tầm quan trọng của khâu này. Tinh thần chung là bàn giao đến đâu, tiếp nhận và theo dõi đến đó, không để khoảng trống trách nhiệm giữa đơn vị bàn giao và đơn vị tiếp nhận.

Từ những khó khăn, bất cập đã được Báo Kiểm toán đề cập qua các kỳ báo trước, có thể thấy khó khăn trong việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán chủ yếu mang tính chuyển tiếp, xuất phát từ việc tổ chức bộ máy thay đổi nhanh hơn cơ chế vận hành. Vấn đề cần giải quyết không phải là làm lại từ đầu, mà là kết nối liền mạch giữa đơn vị bàn giao, đơn vị tiếp nhận và đơn vị được kiểm toán.

Qua thực tế triển khai, KTNN chuyên ngành IV đã rút ra 3 bài học. Một là, bàn giao phải đi liền với tiếp nhận. Bàn giao không chỉ là chuyển hồ sơ mà còn là chuyển giao hiểu biết về vụ việc. Hai là, dữ liệu theo dõi kiến nghị nên gắn với cuộc kiểm toán, không phụ thuộc vào cơ cấu đơn vị, để những lần sắp xếp sau không phải chuyển đổi lại. Ba là, đơn vị được kiểm toán cần được thông tin chủ động, kịp thời về đầu mối mới ngay từ đầu.

Từ thực tiễn kiểm toán một số Bộ, ngành, KTNN chuyên ngành III chỉ rõ, vấn đề cốt lõi không chỉ là xác định chủ thể thực hiện và xử lý kiến nghị tồn đọng không còn khả năng thực hiện thuộc về “Bộ cũ hay Bộ mới”, mà phải xác định chính xác chức năng, nguồn lực, thẩm quyền nào được chuyển giao và trách nhiệm thực hiện kiến nghị hiện nay thuộc về chủ thể nào.

Việc không để gián đoạn công tác theo dõi, đôn đốc đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt của các đơn vị kiểm toán, sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan Trung ương và sự hoàn thiện thể chế đồng bộ từ cấp có thẩm quyền. Do đó, KTNN chuyên ngành III cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế theo dõi, kiểm tra theo hướng rõ chủ thể, rõ trách nhiệm, rõ hồ sơ, rõ thời hạn và rõ kết quả; từng bước chuyển từ “đôn đốc theo danh sách” sang “quản lý theo vòng đời kiến nghị”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính quốc gia trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi.

Từ phía KTNN chuyên ngành V, đơn vị cũng nêu, để mỗi kiến nghị được theo dõi liên tục, cập nhật chính xác và thực hiện đến cùng, cần đồng bộ 4 nhóm giải pháp: Hoàn thiện quy định pháp luật trong quá trình sửa đổi Luật KTNN (nhất là giá trị pháp lý của kiến nghị đối với bên thứ ba và cơ chế xử lý kiến nghị không còn khả năng thực hiện), hoàn thiện hướng dẫn nghiệp vụ, hoàn thiện phần mềm và dữ liệu, nâng cao chất lượng theo dõi tại từng đơn vị.

Phân định từng phần việc, từng nghĩa vụ phải thực hiện

Đối với các địa phương, KTNN khu vực II nhấn mạnh, giá trị của cuộc kiểm toán không chỉ nằm ở việc phát hiện sai sót, hạn chế mà còn ở kết quả thực hiện sau kiểm toán: Khoản thu phải nộp được nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước; khoản chi sai được thu hồi hoặc giảm trừ; bất cập trong cơ chế, chính sách được khắc phục; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được xem xét theo quy định.

Theo KTNN khu vực VII, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi công tác theo dõi, đôn đốc kiến nghị kiểm toán phải bám sát sự chuyển giao chức năng và thẩm quyền. Xác định đúng đơn vị tiếp nhận là bước đầu; kết quả thực chất phụ thuộc vào việc phân định đến từng phần việc, từng nghĩa vụ và từng loại bằng chứng hoàn thành. Vì vậy, cần ưu tiên rà soát danh mục kiến nghị còn tồn đọng, hoàn thiện hồ sơ bàn giao và giải quyết sớm trường hợp chưa rõ chủ thể. Khi mỗi kiến nghị có đầu mối tổ chức thực hiện, cơ quan quyết định, trách nhiệm phối hợp và tiến độ cụ thể, việc đôn đốc mới có cơ sở để đi đến kết quả, góp phần giữ vững kỷ luật tài chính, ngân sách trong mô hình chính quyền địa phương mới.

Tương tự, KTNN khu vực XI nhấn mạnh, địa giới có thể thay đổi, tên gọi cơ quan có thể điều chỉnh, thẩm quyền có thể được phân định lại, nhưng trách nhiệm thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán không thể vì thế mà bị gián đoạn hay bỏ trống.

Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán cần chuyển mạnh từ phương thức “theo dõi đơn vị được kiểm toán” sang “theo dõi trách nhiệm thực hiện kiến nghị”; từ việc bám vào tên gọi cũ sang việc kết hợp chặt chẽ với nền tảng công nghệ số và quản trị dữ liệu hiện đại. Đó chính là chìa khóa then chốt để công tác KTNN thích ứng linh hoạt và hiệu quả với mô hình chính quyền địa phương mới, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính được giữ vững ở mọi cấp, mọi ngành. KTNN khu vực XI

Thực tiễn KTNN khu vực II cho thấy, muốn xử lý dứt điểm tồn đọng, cần chuyển từ cách tiếp cận đôn đốc chung sang quản lý theo từng kiến nghị, từng chủ thể và từng nguyên nhân. Trọng tâm là xác định đúng đơn vị kế thừa, tháo gỡ vướng mắc về nguồn lực và hồ sơ, kiểm tra các trường hợp chậm thực hiện, đồng thời xây dựng quy trình chặt chẽ đối với kiến nghị có dấu hiệu không còn tính khả thi. Việc xem xét kết thúc theo dõi phải minh bạch, đúng thẩm quyền và không làm mất đi yêu cầu xem xét trách nhiệm đối với sai phạm.

Cùng với đó, hoàn thiện khung pháp lý, chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường phối hợp giữa KTNN với cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và chính quyền địa phương, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện sẽ góp phần bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính công. Đây không chỉ là giải pháp xử lý các khoản tồn đọng lịch sử mà còn là điều kiện để nâng cao chất lượng kiến nghị kiểm toán, bảo đảm các kết luận, kiến nghị được thực hiện thực chất, hiệu quả trong mô hình tổ chức chính quyền mới.

Tuy nhiên, để những yêu cầu này đi vào thực tiễn, cần có các giải pháp cụ thể, đồng bộ và khả thi, phù hợp với mô hình tổ chức mới. Những đề xuất nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện cơ chế và nâng cao hiệu quả thực hiện kiến nghị kiểm toán sẽ được tiếp tục làm rõ trong bài cuối khép lại tuyến bài.

Bài cuối: Các đơn vị kiểm toán đề xuất nhiều giải pháp thiết thực./.