Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng phương án hộ đê. Ảnh: CP

Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Theo đó, để ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tại các Công điện, văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó với mưa lũ.

Đồng thời, các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về diễn biến lũ, khu vực ngập sâu, chia cắt; kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết;

Tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; tổ chức tuần tra canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Đêm 16 và sáng 17/9, khu vực thành phố Hà Nội có mưa rất to, gây ngập úng cục bộ.

Có 10.014 ha lúa, hoa màu, cây trồng ngập, thiệt hại

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 8 giờ ngày 17/9, mưa lớn, ngập lụt đã làm 3 nhà sập (Thanh Hóa); 21 nhà hư hỏng (Lào Cai 5, Phú Thọ 11, Thanh Hóa 1, Nghệ An 4); 2.291 nhà ngập (Phú Thọ 141, Hà Nội 146, Ninh Bình 921, Thanh Hóa 334, Nghệ An 749); ngập nhiều tuyến giao thông gây chia cắt 1.621 hộ (Thanh Hóa 1.220 hộ tại các xã Thạch Quảng, Xuân Thái, Thanh Phong; Nghệ An 401 hộ tại các xã Lạc Thủy, Cao Dương); ngập lối đi 372 hộ tại xã Xuân Mai (Hà Nội).

Đối với lĩnh vực nông nghiệp có 10.014 ha lúa, hoa màu, cây trồng ngập, thiệt hại (Hà Nội 727ha, Ninh Bình 5.843ha, Thanh Hóa 2.157ha, Nghệ An 1.287); 12.153 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Nghệ An).

Cùng với đó, có 92 điểm sạt lở (Lào Cai 3, Phú Thọ 27, Thanh Hóa 31, Nghệ An 31), trong đó 8 điểm Quốc lộ (Lào Cai 1 điểm ở Quốc lộ 32; Phú Thọ 3 điểm: Quốc lộ 6 có 1 điểm, Quốc lộ 70b có 1 điểm, đường Hồ Chí Minh có 1 điểm; Thanh Hóa có 4 điểm, trong đó Quốc lộ 15C có 1 điểm, Quốc lộ 16 có 2 điểm, Quốc lộ 217 có 1 điểm). Các địa phương đang xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông.

Có 35 điểm ngập (Thanh Hóa 22, Nghệ An 13), trong đó 13 điểm ở Quốc lộ (Thanh Hóa 4 điểm, trong đó ở Quốc lộ 47 có 1 điểm, Quốc lộ 217B có 3 điểm; Nghệ An có 9 điểm, trong đó ở Quốc lộ 48 có 4 điểm, Quốc lộ 48E có 5 điểm). Hiện các địa phương đã tổ chức thường trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

Nhiều khu vực tại tỉnh Ninh Bình nước dâng cao, ngập vào đến nhà dân. Ảnh: Nguyên Huỳnh

Đêm 16 và sáng 17/9, khu vực Phú Thọ, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16/9 đến 8 giờ ngày 17/9 có nơi trên 170mm như các trạm: Hoài Đức (Hà Nội) 185mm, Gia Viễn (Ninh Bình) 173 mm, Cẩm Liên 2 (Thanh Hóa) 238mm,…

Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài tiếp tục biến đổi chậm và dao động ở trên mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Tại sông Cửu Long, trong 1-2 ngày tới, mực nước trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc sẽ xuống chậm và dao động ở mức báo động 1; các trạm hạ nguồn sông Cửu Long dao động ở mức báo động 1-báo động 2, có nơi ở mức báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang; các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.