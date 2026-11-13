Theo dõi sát dư địa giảm thuế xăng từ 1/11/2026 và giảm giá điện đối với mặt bằng CPI cuối năm

Theo dõi sát dư địa giảm thuế xăng từ 1/11/2026. Ảnh minh họa - CP

Nghiên cứu định hướng chính sách cho năm 2027

Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 583/TB-VPCP ngày 12/11/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo điều hành giá và các địa phương về kết quả công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026; định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2026.

Cụ thể, trong những tháng còn lại năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi sát diễn biến CPI và các yếu tố tác động đến mặt bằng giá; tổng hợp, phân tích, dự báo, cập nhật các kịch bản điều hành phù hợp với diễn biến thị trường, kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá các giải pháp quản lý, điều hành giá. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra, không để bị động; nghiên cứu định hướng chính sách cho năm 2027, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền phương án xử lý, duy trì tính liên tục, tránh để "khoảng trống" khi các chương trình, chính sách hỗ trợ hiện hành hết hiệu lực.

Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá xăng dầu, điện, than, khí hóa lỏng và các mặt hàng năng lượng trên thị trường thế giới và trong nước; điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung.

Theo dõi việc thực hiện chính sách giảm thuế đối với xăng từ ngày 1/11/2026, bảo đảm tác động giảm thuế được phản ánh phù hợp vào giá bán. Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện giảm giá điện, bảo đảm cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Chủ trì triển khai các giải pháp cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, đẩy mạnh chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2027; tăng cường kiểm tra hệ thống phân phối; không để xảy ra đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Tập trung kiểm soát giá các mặt hàng có mức tăng cao

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu; tổ chức dự trữ, cung ứng hàng hóa, triển khai chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, tăng giá đột biến.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết; tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ vận tải, ăn uống, lưu trú, du lịch và các địa bàn có nguy cơ biến động giá cao trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Rà soát nguồn cung, tình hình khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, bảo đảm phù hợp với diễn biến thị trường, phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các địa phương có chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao hơn mức tăng CPI bình quân cả nước, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, phân tích nguyên nhân và các nhóm hàng hóa, dịch vụ đóng góp chủ yếu vào mức tăng CPI trên địa bàn; xác định rõ các yếu tố do biến động cung cầu, chi phí đầu vào, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý và các yếu tố mùa vụ để có giải pháp điều hành phù hợp.

Đồng thời, tập trung kiểm soát giá các mặt hàng có mức tăng cao; chủ động bảo đảm nguồn cung, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, phấn đấu đưa tốc độ tăng CPI trên địa bàn về mức phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, bảo đảm công tác kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra.