Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Minh Đức.

Tại cuộc họp báo quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra vào chiều ngày 6/10, bà Lê Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết,thời gian qua, công tác quản lý, điều hành giá được triển khai đồng bộ, với trọng tâm là theo dõi sát diễn biến cung - cầu, kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu, tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và chủ động xây dựng phương án điều hành phù hợp.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Điều hành giá đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến cung - cầu thị trường, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu; đồng thời chủ động dự báo và xây dựng các phương án điều hành giá phù hợp. Các cơ quan chức năng tại địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kịp thời ngăn chặn các hành vi găm hàng, đầu cơ nhằm đẩy giá lên cao một cách bất hợp lý.

Đối với các mặt hàng có giá tăng cao, đặc biệt là những mặt hàng có tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), yêu cầu đặt ra là phải minh bạch cơ cấu giá thành và giải trình rõ nguyên nhân tăng giá, qua đó giúp cơ quan quản lý có biện pháp điều hành, xử lý kịp thời.

Đối với mặt hàng xăng dầu, nhằm hỗ trợ nền kinh tế và ổn định thị trường, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43-NQ/CP quy định kéo dài thời hạn giảm thuế nhập khẩu và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và nguyên liệu xăng dầu, áp dụng từ ngày 11/10 đến hết năm.

Theo bà Lê Tuyết Nhung, Ban Chỉ đạo Điều hành giá cùng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, theo dõi sát diễn biến cung - cầu và giá cả để kịp thời tham mưu các chính sách phù hợp, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội giao.

Liên quan đến các dịch vụ do Nhà nước định giá, trong đó có giá dịch vụ khám, chữa bệnh, bà Lê Tuyết Nhung cho biết, vừa qua Bộ Y tế đã đề xuất tính thêm chi phí quản lý vào giá dịch vụ.

Với vai trò đơn vị phối hợp, cơ quan quản lý giá đã tham gia ý kiến và tham mưu các giải pháp nhằm bảo đảm mức điều chỉnh giá ở mức hợp lý. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ không có thêm đề xuất mới liên quan đến việc tăng giá trong lĩnh vực này.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá. Khi xuất hiện dấu hiệu biến động bất thường tại bất kỳ lĩnh vực hay địa bàn nào, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra nhằm xử lý các hiện tượng đầu cơ, lợi dụng tình hình để trục lợi.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định, mặc dù bối cảnh còn nhiều yếu tố phát sinh, Chính phủ quyết tâm điều hành đồng bộ các cơ chế giá và chính sách tiền tệ nhằm bảo đảm mục tiêu kiểm soát chỉ số CPI, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.