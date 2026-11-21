Ông Hoàng Nam Hải trả lời báo chí (Ảnh: Quang Vinh)

Chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Ngày 21/11, tại cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, trả lời về công tác giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và nghị quyết, ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết, từ góc độ lập pháp, việc ban hành văn bản quy định chi tiết là một hoạt động lập quy nhằm cụ thể hóa các nội dung được luật giao. Thời gian qua, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Cụ thể, trong quá trình thẩm tra và chỉnh lý dự thảo luật, các cơ quan của Quốc hội quán triệt tinh thần hạn chế tối đa việc giao quy định chi tiết; những nội dung đã chín, đã rõ, thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì quy định ngay trong luật, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính.

Cùng với đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định rõ nguyên tắc văn bản quy định chi tiết phải được ban hành để có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết, bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay, không tạo khoảng trống pháp lý.

Về công tác giám sát, Quốc hội thực hiện giám sát chặt chẽ theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, cùng các nghị quyết hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ thực hiện sau khi văn bản được ban hành mà được triển khai xuyên suốt từ khâu soạn thảo, thẩm tra, thông qua cho đến quá trình tổ chức thi hành thực tế.

Đặc biệt, theo ông Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kết luận về tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành ngay từ giai đoạn xây dựng dự án luật; đôn đốc sát sao việc trình dự thảo văn bản quy định chi tiết ngay tại thời điểm trình dự án luật để hạn chế tối đa tình trạng nợ đọng, chậm ban hành.

Bên cạnh đó, các cơ quan của Quốc hội cũng thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các quy định có dấu hiệu trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc phát sinh vướng mắc, bất cập trong thực tiễn. Đồng thời, Quốc hội tăng cường tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của cử tri, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và thông tin phản ánh từ báo chí để đưa vào hoạt động giám sát; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn khắc phục của các cơ quan, tổ chức liên quan, không để kéo dài qua nhiều kỳ giám sát.

“Định kỳ 6 tháng và hằng năm, các cơ quan của Quốc hội đều báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả theo dõi, giám sát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời có giải pháp chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương lập pháp và đưa chính sách sớm đi vào cuộc sống”, ông Hải cho hay.

Khẩn trương cụ thể hóa các cam kết thành giải pháp, lộ trình hành động cụ thể

Trả lời về giám sát việc thực hiện lời hứa sau chất vấn, ông Hải cho biết, sáng 21/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Trong Nghị quyết này, Quốc hội đã xác định rất rõ ràng, cụ thể từng nhóm nội dung, kèm theo đó là thời hạn hoàn thành và chủ thể chịu trách nhiệm thực hiện, tập trung trọng tâm vào các lĩnh vực tài chính, khoa học – công nghệ và các bộ, ngành liên quan.

Theo ông Hải, trong phát biểu bế mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội cũng đã nhấn mạnh yêu cầu Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành khẩn trương cụ thể hóa các cam kết thành giải pháp, lộ trình hành động cụ thể, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất; khẳng định Quốc hội sẽ theo dõi, giám sát đến cùng việc thực hiện các lời hứa sau chất vấn.

Về phương thức giám sát trong thời gian tới, ông Hải cho hay, bên cạnh việc tiếp tục duy trì các hình thức giám sát chặt chẽ như giám sát chuyên đề, chất vấn lại và giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, điểm mới rất quan trọng là Cơ sở dữ liệu số về hoạt động giám sát của Quốc hội sẽ chính thức đi vào vận hành vào đầu năm 2027. Toàn bộ kết quả thực hiện các nghị quyết chất vấn và giám sát sẽ được cập nhật thường xuyên trên hệ thống này để các cơ quan chức năng theo dõi và Nhân dân trực tiếp giám sát.

“Qua theo dõi thực tiễn, chúng tôi đánh giá Chính phủ và các bộ, ngành thời gian qua đã rất nỗ lực thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chất vấn. Đối với những vấn đề mang tính dài hạn, căn cơ, các bộ, ngành đang tiếp tục triển khai quyết liệt theo đúng lộ trình. Định kỳ tại 2 kỳ họp Quốc hội trong năm và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện lời hứa sau chất vấn sẽ được trình Quốc hội xem xét, thảo luận công khai, bảo đảm mọi cam kết trước cử tri và Nhân dân đều được thực hiện đến nơi đến chốn”, ông Hải nhấn mạnh.