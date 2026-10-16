Theo dõi camera, sát hại vợ hờ tại nhà nghỉ

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Gỡi (39 tuổi, trú xã Đại Hải, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Lê Văn Gỡi. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, Gỡi và bà L.T.T. (45 tuổi, trú xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2013, có một con chung nhưng không đăng ký kết hôn.

Trong thời gian làm việc tại TPHCM, Gỡi theo dõi camera tại nhà và nghi ngờ bà T. có quan hệ tình cảm với người khác. Do đó, Gỡi trở về tìm gặp bà T.

Theo lời khai ban đầu của Gỡi, khoảng 12h ngày 10/10, Gỡi và bà T. đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở khu vực 1, phường Vị Tân, TP Cần Thơ.

Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Gỡi dùng tay siết cổ bà T. khiến nạn nhân tử vong. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Gỡi nhờ người quản lý nhà nghỉ trình báo vụ việc với Công an phường Vị Tân.

Nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương xác minh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vụ việc.