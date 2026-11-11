Theo đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri
Thảo luận tại hội trường sáng 11/11 về Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026, các đại biểu nhấn mạnh tới yếu tố chất lượng xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/theo-den-cung-viec-giai-quyet-kien-nghi-cua-cu-tri-10442941.html