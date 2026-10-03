Theo dấu tội phạm ma túy trên những cung đường ở Quảng Trị

Những vụ việc xảy ra trên nhiều địa bàn cho thấy tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại Quảng Trị vẫn diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác đấu tranh, phòng ngừa.

Những mũi đánh chặn ma túy ở vùng đồng bằng

Ở những con kiệt nhỏ giữa khu dân cư, đôi khi ma túy hiện diện ngay giữa ban ngày mà không dễ gì nhận biết. Một căn nhà, một cuộc gặp, một chiếc xe chạy qua đường hay những người tưởng như không có gì khác thường vẫn có thể là nơi lực lượng chức năng phát hiện những dấu vết của thứ hàng hóa đặc biệt nguy hiểm này.

Tối 28/9, tại Tổ dân phố 1, phường Nam Đông Hà, một cuộc bắt giữ diễn ra như vậy. Khoảng 18h30, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Nam Đông Hà và Công an phường Đông Hà bắt quả tang Nguyễn Trung Giang (SN 1991, trú tại Tổ dân phố Đường 9, phường Đông Hà) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Đinh Hữu Toàn (SN 1994, trú tại Tổ dân phố 1, phường Nam Đông Hà) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 30 viên MTTH dạng hồng phiến cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan. Từ kết quả này, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đinh Hữu Toàn và tiếp tục thu giữ hơn 1.000 viên hồng phiến. Theo Ban chuyên án, vụ án được phát hiện trong quá trình lực lượng Công an triển khai kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy trên không gian mạng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng và các tình tiết liên quan.

Khám xét chỗ ở của Đinh Hữu Toàn, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 viên MTTH dạng hồng phiến.

Nhưng con số hơn 1.000 viên hồng phiến thu giữ trong một căn nhà không phải là vụ việc duy nhất được phát hiện ở khu vực đồng bằng trong tháng 9. Trước đó, ngày 9/9, tại Kiệt 20 Nguyễn Hữu Khiếu, Tổ dân phố 10, phường Nam Đông Hà, Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh tổ chức mật phục, bắt quả tang 6 đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 418 viên MTTH.

Chỉ ít ngày sau, trên Quốc lộ 1 qua Quảng Trị, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện một lái xe tải dương tính với ma túy và tàng trữ 4 viên nén nghi là ma túy. Tiếp đến, ngày 16/9, tại đường Trần Phú, thôn Phong Giang, xã Triệu Phong, Công an xã Triệu Phong phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra một ô tô Hyundai Grand i10 biển kiểm soát 74A-334.37 có dấu hiệu nghi vấn. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 188 viên nén nghi là MTTH.

Phát hiện, bắt giữ đối tượng Võ Thành Đạt (áo đen) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chặn từ đường biên

Ở Hướng Phùng, ma túy không chỉ được phát hiện trong khu dân cư mà còn là câu chuyện gắn với những tuyến đường từ biên giới vào nội địa. Thượng tá Mai Anh Tú, Trưởng Công an xã Hướng Phùng, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an xã phát hiện, xử lý 4 vụ, 12 đối tượng về ma túy; lập hồ sơ đưa 9 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc. Đáng chú ý, đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng ngăn chặn một vụ vận chuyển 2.000 viên MTTH qua biên giới.

Công an xã Hướng Phùng bắt giữ một nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hướng Phùng có hơn 445 km² diện tích tự nhiên, 18,24 km đường biên giới và 8 mốc quốc giới. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều tuyến đường kết nối khu vực biên giới với nội địa khiến việc nắm tình hình, kiểm soát địa bàn luôn được Công an xã chú trọng.

Cùng với đấu tranh, phòng ngừa được triển khai ngay từ cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, Công an xã tổ chức 40 buổi tuyên truyền tập trung, 30 buổi tuyên truyền lưu động, thu hút khoảng 18.200 lượt người tham gia.

Khác với Hướng Phùng, nơi địa bàn trải rộng từ khu vực biên giới xuống vùng nội địa, Lìa nằm dọc sông Sê Pôn, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Đây là địa bàn mà công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm ma túy luôn gắn với đặc thù vùng biên.

Công an xã Lìa phối hợp Bộ đội Biên phòng bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong tháng 3/2026, lực lượng chức năng bắt giữ 4 đối tượng tại xã Lìa về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Đến tháng 5, Công an xã Lìa phối hợp Đồn Biên phòng Thuận bắt giữ Hồ Song Sa Bảo (SN 2009, trú thôn Thuận 1, xã Lìa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiếp đến, tháng 6/2026, tại khu vực biên giới xã Lìa, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp lực lượng Công an bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ 597 viên MTTH dạng hồng phiến.

Những vụ việc liên tiếp được phát hiện tại Lìa cho thấy cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy ở khu vực biên giới không chỉ diễn ra trên các tuyến đường, mà còn được triển khai sát từng địa bàn dân cư, từng khu vực giáp biên.

Ma túy tìm... tuổi 16, 17

Điều đáng chú ý trong những vụ án ma túy được phát hiện tại khu vực miền núi, biên giới ở Quảng Trị trong tháng 9 là tuổi đời của những người liên quan ngày càng trẻ.

Ngày 18/9, Công an xã Lao Bảo phối hợp Công an xã Hướng Phùng và Đồn Biên phòng Lao Bảo bắt quả tang Hồ Văn Huế (SN 2008, trú thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 345 viên MTTH. Huế sau đó bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Hồ Văn Huế.

Ngày 23/9, tại đường liên thôn Làng Vây, xã Lao Bảo, Công an xã phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Đỗ Phước Lộc (SN 2009) và Trần Gia Hưng (SN 2010, cùng trú xã Lao Bảo) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 5 viên MTTH. Qua truy xét, lực lượng chức năng bắt Nguyễn Quốc Bảo (SN 2008, trú thôn Làng Vây) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 27 viên. Khám xét chỗ ở của Bảo, lực lượng Công an thu thêm 120 viên.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can. Nguyễn Quốc Bảo bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Đỗ Phước Lộc và Trần Gia Hưng bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo.

Cũng trong ngày 23/9, tại thôn 2, xã miền núi Hướng Hiệp, Công an xã bắt quả tang Hồ Văn Được và Hồ Khánh Duy (cùng SN 2010, trú thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 5 viên Methamphetamine. Mở rộng điều tra, hai đối tượng khai nhận cùng Hồ Văn Diên (SN 2010, trú thôn Chân Rò, xã Đakrông) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Chân Rò. Công an xã Hướng Hiệp phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh và Công an xã Đakrông giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Diên.

Đối tượng Hồ Văn Được và Hồ Khánh Duy.

Trước đó, ngày 15/9, Công an xã Hướng Hiệp bắt Hồ Tuấn Hưng (SN 2007, trú thôn Phú An, xã Hướng Hiệp) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 16 viên Methamphetamine.

Chỉ trong những vụ việc trên, có những người sinh năm 2010, khi tuổi đời mới 15-16. Người thì tàng trữ, người mua bán, người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Những con số ấy cho thấy ma túy đang len vào nhóm tuổi ngày càng trẻ, đặt công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn từ cơ sở trước yêu cầu cấp thiết hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho rằng công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy phải được thực hiện đồng bộ, trong đó chú trọng phòng ngừa, nhất là đối với thanh thiếu niên.