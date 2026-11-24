Triển lãm “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu” sẽ diễn ra vào ngày 26/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Qua 3 điểm nhấn trải nghiệm tại triển lãm “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu”, câu chuyện 65 năm của ngành Dầu khí Việt Nam được kể từ những con người đã dành trọn tâm huyết để dựng xây và vận hành các công trình dầu khí. Bằng hình ảnh, âm thanh và công nghệ tương tác, người xem có thể hình dung những ca làm việc giữa trùng khơi và theo dòng dầu, dòng khí về các tổ hợp công nghiệp trên đất liền. Hành trình ấy gợi lại kỷ niệm một thời sát cánh bên đồng đội của các thế hệ đi trước, giúp thế hệ trẻ PETROVIETNAM hiểu thêm về những người đã mở đường cho hành trình phát triển của ngành hôm nay.

Điểm nhấn đầu tiên “Một hành trình - Đa lớp thời gian” sẽ giúp khán giả ôn lại câu chuyện bắt đầu từ dấu chân những "người đi tìm lửa". Từ những năm tháng đầu tiên tìm kiếm tài nguyên dầu khí cho đất nước, mạch kể đưa người xem đến các công trình đang vận hành hôm nay. Nhìn lại hành trình ấy cũng là dịp để người lao động PETROVIETNAM tôn vinh những đóng góp của các thế hệ đi trước, từ những người đặt nền móng cho công tác tìm kiếm, thăm dò đến những người trực tiếp xây dựng, vận hành các công trình dầu khí.

Ở không gian “PETROERA - Sống giữa lòng công trình hùng vĩ”, hệ thống trình chiếu LED 5 mặt đưa khách tham quan đến với giàn khoan ngoài khơi, sau đó theo dòng năng lượng khám phá các tổ hợp công nghiệp trên đất liền.

Ở không gian “PETROERA - Sống giữa lòng công trình hùng vĩ”, hệ thống trình chiếu LED 5 mặt đưa khách tham quan đến với giàn khoan ngoài khơi, sau đó theo dòng năng lượng khám phá các tổ hợp công nghiệp trên đất liền. Với người lao động PETROVIETNAM, hành trình này mở ra cơ hội nhìn công việc của mình từ một góc nhìn khác. Người làm việc trên giàn có thể theo dõi hành trình tiếp theo của dòng dầu, dòng khí. Người làm việc ở nhà máy có thể hình dung rõ hơn nơi bắt đầu nguồn nguyên liệu mà mình tiếp nhận hằng ngày.

Đến với triển lãm, mỗi khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu về PETROVIETNAM theo cách riêng.

Và tại không gian “Mỗi tương tác - Một chiều khai phá”, mỗi khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu về PETROVIETNAM theo mối quan tâm riêng và lưu lại dấu ấn cá nhân. Từ những công trình quen thuộc, nội dung trải nghiệm mở rộng tới các nguồn tài nguyên và những dạng năng lượng mới, qua đó gợi mở cho thế hệ hôm nay suy ngẫm về vai trò, trách nhiệm của mình trên chặng đường phát triển phía trước.

Cùng lưu giữ dấu ấn cá nhân với dấu mốc 65 năm của ngành Dầu khí Việt Nam.

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, triển lãm là dịp để các thế hệ người lao động PETROVIETNAM cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới những mục tiêu phát triển mới. Với những người đi trước, hình ảnh một giàn khoan, một nhà máy có thể gợi nhớ cả một thời tuổi trẻ, những ca trực bên đồng đội và niềm vui ngày công trình đi vào vận hành. Với thế hệ hôm nay, những ký ức ấy giúp họ hiểu vì sao mỗi bài học nghề được trao truyền đều quý giá. Tiếp nối hành trình của những "người đi tìm lửa", người lao động PETROVIETNAM hôm nay đang từng bước hiện thực hóa khát vọng mới “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu” bằng chính công việc của mình, từ làm chủ công nghệ, phát triển các nguồn năng lượng mới cho đất nước đến đưa trí tuệ và bản lĩnh người dầu khí Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế.