Theo dấu chân Bác Hồ trên vùng đất Lào Cai

Ngày 23.9, tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai, cơ sở 2, phường Cam Đường, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai khai mạc trưng bày chuyên đề “Hành trình theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên vùng đất Lào Cai”, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23.9.1958 - 23.9.2026)

Chương trình có sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn cùng hơn 130 học sinh khối 8 Trường THCS Nam Cường, người dân và du khách

Sau nghi thức cắt băng khai mạc, các đại biểu và học sinh tham quan không gian trưng bày với nhiều tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những dấu ấn của Người trên vùng đất Lào Cai

Thông qua các tư liệu, hình ảnh, công chúng có dịp tìm hiểu về chuyến thăm Lào Cai của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 68 năm, tình cảm của Người dành cho đồng bào các dân tộc cũng như những lời căn dặn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, chương trình còn hướng tới đưa lịch sử, văn hóa và di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua sự kết nối giữa thiết chế văn hóa và trường học

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai và Trường THCS Nam Cường ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. Hoạt động này tạo cơ sở để hai đơn vị tăng cường phối hợp giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và di sản cho học sinh trong những năm tới

Ngay sau khi tìm hiểu những tư liệu về Bác Hồ, hơn 130 học sinh khối 8 Trường THCS Nam Cường tiếp tục tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như tự tay làm bánh dẻo, làm đèn lồng và bày mâm ngũ quả

Sự kết hợp giữa xem tư liệu, tìm hiểu lịch sử và trực tiếp trải nghiệm văn hóa giúp những bài học về quê hương, truyền thống và di sản trở nên gần gũi hơn với học sinh. Từ những hình ảnh, tư liệu về dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên vùng đất Lào Cai đến những trải nghiệm văn hóa bằng chính đôi tay của học sinh, chương trình góp phần đưa lịch sử ra khỏi những trang sách, tạo thêm không gian để thế hệ trẻ tìm hiểu, cảm nhận và nuôi dưỡng tình yêu đối với quê hương, đất nước