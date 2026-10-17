Theo đà thế giới, vàng đồng loạt giảm giá

Giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng

Thời điểm 10h30 sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào/bán ra ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch chiều qua.

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm từ 200.000-300.000 đồng/lượng.

Vàng SJC 5 chỉ mua vào/bán ra ở mức 140,6-143,320 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở ở hai chiều. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giao dịch ở mức 140,6-143,630 triệu đồng/lượng, cũng giảm 300.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 140,1-143,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng. Nữ trang 999,9 giá 137,6-142,1 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 138,4-143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng mua vào và 200.000 đồng/lượng bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 999,9 giá 136,4-141,4 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 136,2-141,2 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đều giao dịch ở mức 138,4-142,4 triệu đồng/lượng, cùng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều và bằng giá giao dịch sáng qua.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với phiên giao dịch gần nhất. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 139,2-143,2 triệu đồng/lượng, cũng giảm 300.000 đồng so với chiều qua. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng chênh lệch mua vào/bán ra vẫn ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 140-143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 niêm yết ở mức 137-141,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC niêm yết giá giao dịch 140,6-143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch chiều qua. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo 999,9 mua vào/bán ở mức 139,2-143,2 triệu đồng/lượng, cũng giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Giá vàng miếng VietinBank SJC cũng giao dịch ở mức 140,9-143,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên đà giảm

Giá vàng thế giới nhìn chung ổn định và đang trên đà giảm trong tuần khi các nhà giao dịch cân nhắc triển vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay sau một loạt dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến.

Giá vàng thế giới trên đà giảm.

Giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống còn 4.165,12 USD/ounce vào lúc 14h07 (18h07 GMT hôm qua) nhưng đã giảm 0,7% tính đến thời điểm hiện tại trong tuần. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng 0,3% lên 4.181,10 USD/ounce.

"Chúng ta đang ở trong phạm vi hẹp và nghiêng về phía giới hạn dưới của mức hỗ trợ, lý do chính là chúng ta vẫn còn nhiều sự mơ hồ về những gì Fed sẽ làm", người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, Bart Melek, cho biết.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh bày tỏ sự lạc quan về sức mạnh kinh tế của Mỹ nhưng không đưa ra manh mối nào về lộ trình lãi suất của ngân hàng trung ương.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy giá sản xuất của Mỹ đã tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi vào tháng trước. Dữ liệu này được đưa ra sau báo cáo giá tiêu dùng hôm thứ Tư, cho thấy giá cả đã tăng tốc trong tháng 9.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, Austan Goolsbee, cho biết dữ liệu này "đáng thất vọng", trong khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, Beth Hammack, nghĩ rằng Fed có thể cần phải tăng lãi suất mạnh hơn nếu kỳ vọng lạm phát của công chúng giảm sút đáng kể.

Các nhà giao dịch phần lớn kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, đồng thời dự báo 90% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12, theo công cụ FedWatch của CME.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại không sinh lời này. "Trong thời gian còn lại của năm nay, giá vàng có khả năng giảm nhẹ khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục tăng lãi suất và những lo ngại về sự kết thúc của thời kỳ bùng nổ AI chỉ là tạm thời", nhà kinh tế về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, Hamad Hussain, nhận định.

Ở những nơi khác, vàng được giao dịch ở mức giá cao hơn tại Ấn Độ trong tuần này lần đầu tiên sau hơn ba tháng do giá giảm đã thúc đẩy việc mua đồ trang sức.

Trong số các kim loại khác, bạc giao ngay giảm 0,7% xuống còn 57,05 đô la mỗi ounce, bạch kim không đổi ở mức 1.626,15 đô la và palladium giảm 1,1% xuống còn 1.113,61 đô la. Cả ba kim loại đều hướng đến mức giảm trong tuần này.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 17/10.