Theo chuyến tàu di sản từ Hà Nội về xứ Trà

Không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển, đoàn tàu còn được thiết kế như một không gian giới thiệu những nét đặc sắc của vùng đất nổi tiếng với cây chè.

Chuyến tàu du lịch kết nối Hà Nội với Thái Nguyên, mở thêm cơ hội khám phá văn hóa trà, di sản lịch sử và đời sống bản địa. Ảnh: Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Trên hành trình, hành khách có thể thưởng trà, tìm hiểu các sản phẩm OCOP và thưởng thức những tiết mục nghệ thuật dân gian.

Sau khoảng hai giờ di chuyển, tàu đến ga Lưu Xá, từ đây du khách tiếp tục đi bằng ô tô tới các điểm đến của Thái Nguyên như Di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915, vùng chè Tân Cương, các hợp tác xã sản xuất chè và Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải.

Tại các điểm đến, trải nghiệm được nối dài bằng việc tìm hiểu quy trình chế biến chè, thực hành văn hóa trà và khám phá đời sống cộng đồng.

Điểm đáng chú ý của sản phẩm là cách kết nối Hà Nội với vùng đất giàu tài nguyên văn hóa, lịch sử và du lịch sinh thái ở phía Bắc. Với du khách Thủ đô, chuyến đi mở thêm lựa chọn khám phá trong ngày; với Thái Nguyên, đây là cơ hội đưa du khách từ ga tàu đến gần hơn với vùng chè, di tích lịch sử và những câu chuyện văn hóa địa phương.

Sản phẩm được giới thiệu trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Theo kế hoạch, sáu chuyến tàu dự kiến phục vụ du khách vào các ngày 30, 31-10 và 1, 5, 6, 7-11.

Sau Festival, tuyến được định hướng khai thác thường xuyên với tần suất hai chuyến mỗi tuần vào dịp cuối tuần. Nếu được duy trì ổn định, hành trình có thể góp phần làm mới trải nghiệm du lịch khởi hành từ Hà Nội, kết nối du khách với văn hóa và di sản của mỗi vùng đất.