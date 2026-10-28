Theo chân sao Việt đến Ai Cập - miền đất của các Pharaoh

Giữa nhiều lựa chọn cho những chuyến xuất ngoại, Ai Cập mang đến một sức hấp dẫn riêng. Quốc gia Bắc Phi gắn với nền văn minh cổ đại lâu đời, nơi những công trình kiến trúc, câu chuyện thần thoại và dấu tích lịch sử tạo nên hành trình khám phá giàu trải nghiệm.

Ai Cập thu hút nghệ sĩ Việt bởi những công trình kỳ vĩ và nền văn hóa cổ đại lâu đời.

Mới đây, Trấn Thành và Hari Won gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh du lịch Ai Cập. Cặp đôi cùng tham quan kim tự tháp, trải nghiệm cưỡi lạc đà và lưu lại những khung hình tình tứ giữa khung cảnh sa mạc. Những di tích cổ kính trở thành phông nền đặc biệt cho chuyến đi của hai nghệ sĩ.

Trấn Thành cùng Hari Won lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến khám phá miền đất Pharaoh.

Bên cạnh cảnh quan, những điều nhỏ trong sinh hoạt cũng được Trấn Thành kể lại bằng giọng hài hước. Từ hóa đơn mua sắm, cách bày bán trang sức đến sự thân thiện của trẻ em địa phương, mỗi chi tiết đều trở thành một câu chuyện vui trong hành trình khám phá đất nước xa lạ.

Trấn Thành chia sẻ những trải nghiệm thú vị, từ cảnh quan đến cuộc sống đời thường ở Ai Cập.

Cách chia sẻ ấy mang đến hình dung gần gũi về Ai Cập. Xen giữa những bức ảnh trước công trình nổi tiếng là trải nghiệm đời thường, nơi khác biệt về ngôn ngữ và thói quen sinh hoạt tạo nên nhiều tình huống đáng nhớ. Chuyến đi vì thế có cả dấu ấn của cảnh đẹp lẫn những cuộc gặp bất ngờ.

Qua góc nhìn hài hước của Trấn Thành, hành trình khám phá Ai Cập có thêm nhiều câu chuyện bất ngờ.

Với Võ Hoàng Yến, hành trình đến Ai Cập còn mở ra không gian thể hiện phong cách thời trang. Trong những hình ảnh được giới thiệu về chuyến đi, nữ siêu mẫu xuất hiện giữa cồn cát và các di tích, lựa chọn trang phục có màu sắc, họa tiết nổi bật trên nền cảnh quan sa mạc.

Võ Hoàng Yến mang phong cách thời trang nổi bật vào những khung hình du lịch Ai Cập.

Những thiết kế chất liệu linen, phom dáng thoải mái giúp hình ảnh của cô mang vẻ phóng khoáng. Giữa nắng và những kiến trúc nhuốm màu thời gian, thời trang trở thành một phần của trải nghiệm thị giác, kết nối người mặc với khung cảnh xung quanh.

Trên trang cá nhân, Kha Mỹ Vân cùng chồng và con trai cũng chia sẻ trải nghiệm cưỡi ngựa giữa sa mạc, khám phá kim tự tháp trong chuyến du lịch Ai Cập, cuối tháng 10.

Kha Mỹ Vân cho biết Ai Cập là điểm đến mà gia đình cô ấp ủ từ lâu. Thuở nhỏ cô cũng thích đọc sách, tìm hiểu về các di tích lịch sử của đất nước này. Nhân dịp con trai có kỳ nghỉ 10 ngày, vợ chồng cô quyết định lên đường khám phá.

Kha Mỹ Vân và gia đình.

Gia đình Kha Mỹ Vân ở Ai Cập từ 24/10 đến 1/11. Hai ngày đầu, cả nhà lưu trú tại Cairo ở một khách sạn gần quần thể kim tự tháp để thuận tiện tham quan. Họ dành trọn một ngày để khám phá kỳ quan nổi tiếng. Ngoài việc vào bên trong kim tự tháp, vợ chồng Kha Mỹ Vân cũng thử cưỡi ngựa giữa sa mạc.

Nàng mẫu kể dù có người dắt ngựa đi cùng suốt hành trình, cô vẫn khá hồi hộp khi ngồi trên lưng chúng để chụp hình. "Lúc đó tôi hơi sợ, tự nhiên nhớ lại cảm giác hồi thi Vietnam's Next Top Model cũng phải chụp hình với nhiều động vật cùng tạo dáng khó", cô nói.

1. Mỗi chuyến đi mở ra cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa và những nét sinh hoạt thú vị của người dân Ai Cập.

Toàn bộ chuyến đi được vợ chồng Kha Mỹ Vân tự lên kế hoạch, từ vé máy bay, khách sạn đến các dịch vụ riêng. Tuy nhiên, người mẫu khuyến cáo du khách tự túc nên tìm hiểu kỹ trước chuyến đi, tránh gặp tình trạng chèo kéo khách, đề phòng móc túi.