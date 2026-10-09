Theo chân nông dân thôn Quyết Tâm thu hoạch na trái vụ

Thôn Quyết Tâm có hơn 10 ha na, trong đó khoảng 3 ha được người dân xử lý cho quả trái vụ, tạo thêm một vụ thu hoạch vào thời điểm cuối mùa.

Để cây cho quả trái vụ, sau mùa mưa, người trồng lựa chọn thời điểm thích hợp cắt tỉa cành, kích thích cây bật lộc và hình thành nụ mới.

Khi cây ra hoa, người dân chủ động thụ phấn bổ sung bằng tay để nâng tỷ lệ đậu quả. Đây là một trong những khâu quan trọng, quyết định thành công của vụ na trái vụ.

Những vườn na xanh tốt đang bước vào kỳ thu hoạch trái vụ. Vụ thu hoạch kéo dài khoảng một tháng, từ rằm tháng 8 đến rằm tháng 9 âm lịch.

Nhờ được chăm sóc và điều tiết thời vụ phù hợp, nhiều cây na cho quả đồng đều. Năng suất na trái vụ tại thôn Quyết Tâm đạt khoảng 1,5 tấn/ha.

Na dai là giống được trồng chủ yếu tại thôn Quyết Tâm. Quả na trái vụ có trọng lượng phổ biến từ 300 đến 400 gam/quả.

Việc xác định đúng thời điểm thu hoạch đòi hỏi kinh nghiệm của người trồng. Quả được hái quá non sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, trong khi nếu để chín quá sẽ khó bảo quản và vận chuyển.

Theo kinh nghiệm của người dân, những quả bắt đầu “nứt mắt”, khi búng nhẹ phát ra tiếng “bộp”, là dấu hiệu na đã đạt độ già, thích hợp để thu hái.

Na thường chuyển chín nhanh qua đêm, vì vậy, người dân tranh thủ thu hái từ sáng sớm để quả giữ được độ cứng, thuận lợi cho việc bảo quản và vận chuyển.

Trong những ngày cao điểm của vụ thu hoạch, người dân kiểm tra vườn hằng ngày, lựa chọn từng quả đạt độ già để đưa ra thị trường.

So với na chính vụ, na trái vụ được người dân đánh giá có vị ngọt đậm hơn. Thời điểm thu hoạch khác biệt cũng tạo lợi thế cho sản phẩm khi đưa ra thị trường.

Na dai trồng tại thôn Quyết Tâm có vỏ mỏng, cùi dày, dóc hạt, nhiều thịt và vị ngọt thơm đặc trưng.

Sau khi thu hoạch, na được tập kết, lựa chọn và phân loại trước khi đưa đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối trong tỉnh.

Na trái vụ hiện được bán với giá khoảng 60.000 đồng/kg, cao hơn mức 40.000 - 50.000 đồng/kg của vụ chính. Việc chủ động điều tiết thời vụ giúp người trồng na ở thôn Quyết Tâm kéo dài mùa thu hoạch, mở thêm cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm.