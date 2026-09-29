Theo chân người trẻ tìm nơi ở, dòng tiền bất động sản chảy về đâu?

Khảo sát của Batdongsan.com.vn vào quý II/2026 đối với 1.000 người tiêu dùng bất động sản cho thấy 69% sẵn sàng chuyển ra vùng ven hoặc các đô thị mới để có không gian sống rộng rãi hơn với mức giá hợp lý. Đáng chú ý, 72% người mua nhà ở thực lựa chọn những khu vực có hạ tầng mới và khả năng kết nối giao thông tốt.

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc - Trưởng Bộ phận Tiếp thị dự án nhà ở, CBRE Việt Nam, người mua nhà đang thay đổi tư duy rõ rệt, không chỉ cân nhắc giá bán mà tập trung nhiều hơn vào chất lượng sống, không gian xanh, tiện ích nội, ngoại khu và hạ tầng kết nối.

"Xu hướng này ngày càng quyết định việc lựa chọn nhà ở. Khách hàng chấp nhận di chuyển ra các khu vệ tinh mới để đổi lấy không gian và chất lượng sống tốt hơn", ông Kiệt nói, đồng thời nhấn mạnh hạ tầng giao thông thuận lợi đang giúp các đô thị vệ tinh trở thành lựa chọn tối ưu.

Người mua đi tìm chất lượng sống

Thực tế, thị trường đang chứng kiến bước chuyển quan trọng từ "tư duy sở hữu tài sản" sang "tư duy sở hữu giá trị sống".

Đơn cử như vợ chồng anh Hải Minh (32 tuổi, nhân viên văn phòng) vừa chốt mua căn hộ 2 phòng ngủ ở một khu đô thị lớn trên địa bàn TP Thủ Đức cũ, TP.HCM. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh cho biết sau thời gian tìm kiếm khắp thị trường, gia đình nhận thấy căn hộ này không chỉ phù hợp ngân sách mà còn đảm bảo không gian sống chất lượng hơn.

"Một số dự án khác cũng mất thời gian tương tự để di chuyển vào trung tâm, giá thậm chí 'mềm' hơn, nhưng thực tế chỉ có các khối cao ốc và thiếu tiện ích. Nếu đã không ở trung tâm, tôi muốn có đầy đủ tiện ích để không cần di chuyển nhiều", anh Minh nói.

Theo anh, quy hoạch đồng bộ của toàn khu đô thị giúp gia đình có môi trường sống gần gũi thiên nhiên, hạn chế khói bụi. Con gái anh có thể học ngay tại ngôi trường chất lượng trong nội khu, trong khi cả gia đình được thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích đầy đủ, từ siêu thị, bệnh viện đến trung tâm thương mại, sân chơi thể thao, không gian xanh...

"Gia đình tôi đang rất háo hức chờ đến ngày hoàn thiện nội thất mới để chuyển về ở. Chúng tôi có thể hình dung ra những cuối tuần không cần đi đâu xa mà tận hưởng ngay trong khuôn viên khu đô thị", anh Minh chia sẻ.

Người mua nhà ngày càng ưu tiên những đại đô thị sở hữu hệ sinh thái tiện ích đồng bộ.

Nhu cầu tìm kiếm những giá trị sống chất lượng như vậy cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều trong nhóm nhà đầu tư bất động sản. Bởi yếu tố này tác động trực tiếp đến khả năng khai thác và tiềm năng tăng trưởng giá trị tài sản trong dài hạn.

Với chị Huỳnh Loan (29 tuổi, phó phòng tại một công ty ở khu vực quận 3 cũ, TP.HCM), đầu tư bất động sản ngay tại quê nhà Cần Giờ thời điểm này vừa có sự quen thuộc, lại đầy triển vọng. Chị đang cân nhắc mua sản phẩm tại dự án Vinhomes Green Paradise, dự định khi đại đô thị này hoàn thiện sẽ chuyển về Cần Giờ sinh sống.

Từ những gì đã diễn ra ở một số khu vực phát triển mới, chị tin tưởng dự án đại đô thị mới đang hình thành tại Cần Giờ sẽ làm thay đổi diện mạo nơi đây, đem đến tiềm năng phát triển lớn cùng cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Như hiện tại, nhiều người thân ở quê chị đã tham gia làm việc tại công trường dự án, hay kinh doanh khách sạn, nhà hàng, quán xá xung quanh đều hiệu quả.

"Tôi nghĩ kế hoạch phát triển hạ tầng hiện nay với những dự án trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao Rừng Sác... sẽ tạo điều kiện kết nối Cần Giờ với nhiều khu vực khác, nên tôi càng cảm thấy tự tin hơn để đầu tư lúc này và tính đến chuyện về quê sau vài năm nữa", chị Loan chia sẻ.

Những siêu đô thị "tất cả trong một" đang lên ngôi

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, cùng với tốc độ đô thị hóa và sự phát triển của hạ tầng, người mua nhà quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm sống.

Đó là lý do giai đoạn 2018-2025 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của mô hình khu đô thị tích hợp. Thay vì một tòa căn hộ hay khu dân cư đơn lẻ, các dự án được quy hoạch với hệ thống tiện ích đồng bộ hơn, từ không gian xanh, khu vui chơi đến thương mại, dịch vụ và các tiện ích phục vụ cư dân.

Xu hướng này có thể tiếp tục rõ nét hơn khi cấu trúc đô thị chuyển sang mô hình đa trung tâm, trong đó các khu vực vệ tinh dần hình thành những cực phát triển mới. Khi đó, một đại đô thị, hơn nữa là siêu đô thị không chỉ cung cấp chỗ ở mà còn phải đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu về học tập, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, vui chơi và làm việc, đồng thời phục vụ khách du lịch. Khi đó, người dân không nhất thiết phải di chuyển vào trung tâm mỗi ngày. Bà Dung gọi đây là mô hình đại đô thị “tất cả trong một”.

Theo bà, các dữ liệu thực tế đã phản ánh xu hướng người mua nhà ưu tiên những dự án đại đô thị, siêu đô thị đầy đủ tiện ích. Trên thị trường thứ cấp vào tháng 6/2026, giá căn hộ thuộc các khu đô thị tích hợp đạt trung bình 84 triệu đồng/m2, cao hơn đáng kể so với mức 64 triệu đồng/m2 của các dự án đơn lẻ thiếu tiện ích.

Chuyên gia cho rằng từ năm 2026 trở đi, mô hình đại đô thị “tất cả trong một” sẽ lên ngôi. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cùng lúc, nguồn cung nhà ở cũng đang dịch chuyển theo sự mở rộng của không gian đô thị, đặc biệt là mô hình TOD.Sauhiệu quả thực tế của các dự án dọc tuyến metro số 1 TP.HCM, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt cho rằng mạng lưới giao thông kết nối liên vùng trong tương lai sẽ là cơ sở để các chủ đầu tư đề xuất những dự án tích hợp, kết hợp nguồn lực hạ tầng công cộng và năng lực phát triển đô thị.

CBRE dự báo nguồn cung căn hộ tại khu vực trung tâm TP.HCM cũ trong 1-2 năm tới vẫn khá hạn chế, tỷ trọng giảm dần từ 73% năm 2023 xuống còn khoảng 20% trong tổng nguồn cung chào bán mới năm 2028. Nguồn cung mới sẽ tập trung chủ yếu ở Bình Dương, Long An và các vùng vệ tinh như Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong bối cảnh này, "bài toán" của các chủ đầu tư không còn dừng ở việc xây thêm nhà tại những khu vực mới. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng các chủ đầu tư khi phát triển bất động sản cần chú trọng yếu tố hệ sinh thái giá trị, để cư dân được đáp ứng đủ các nhu cầu cần thiết ngay tại nơi mình sống.

Bà Dương Thùy Dung cũng lưu ý thị trường đang rất cần những chủ đầu tư nhìn thấy được nhu cầu thật của người dân. "Những chủ đầu tư vừa có năng lực, vừa nhìn thấy được đâu là những nơi thực sự có nhu cầu, đồng thời có khả năng đáp ứng đúng khẩu vị đó, sẽ là những người thắng cuộc trong cuộc đua 5-10 năm tới", lãnh đạo CBRE Việt Nam khẳng định.